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Путин поручил представить предложения о мерах поддержки вдов участников СВО
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Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до 1 июля представить предложения о мерах поддержки вдов участников СВО, соответствующее поручение опубликовано на сайте... ПРАЙМ, 17.01.2024
общество , новости, россия, сво, владимир путин
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до 1 июля представить предложения о мерах поддержки вдов участников СВО, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
Отмечается, что меры поддержки касаются "жен лиц, погибших (умерших) при выполнении задач специальной военной операции, и женщин, которые не заключили брак с такими лицами, но совместно проживали с ними, вели общее хозяйство либо имеют общих детей".
"При необходимости обеспечить внесение соответствующих изменений в законодательство Российской Федерации… Доклад — до 1 июля 2024 года", — говорится в поручении.
Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.