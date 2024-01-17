МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до 1 июля представить предложения о мерах поддержки вдов участников СВО, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. Путин назвал условие окончания СВО

Отмечается, что меры поддержки касаются "жен лиц, погибших (умерших) при выполнении задач специальной военной операции, и женщин, которые не заключили брак с такими лицами, но совместно проживали с ними, вели общее хозяйство либо имеют общих детей".

"При необходимости обеспечить внесение соответствующих изменений в законодательство Российской Федерации… Доклад — до 1 июля 2024 года", — говорится в поручении.

Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.