МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до 1 июля представить предложения о мерах поддержки вдов участников СВО, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

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Отмечается, что меры поддержки касаются "жен лиц, погибших (умерших) при выполнении задач специальной военной операции, и женщин, которые не заключили брак с такими лицами, но совместно проживали с ними, вели общее хозяйство либо имеют общих детей".

"При необходимости обеспечить внесение соответствующих изменений в законодательство Российской Федерации… Доклад — до 1 июля 2024 года", — говорится в поручении.

Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.