МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Количество пользователей портала госуслуг с 2019 по 2023 год выросло почти вдвое и составило 109 миллионов человек, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на международной выставке-форуме "Россия". Раскрыт способ блокировки взломанного аккаунта на "Госуслугах"

"Число пользователей портала госуслуг увеличилось почти в два раза и достигло 109 миллионов человек", — сказал Чернышенко, рассказывая о достижении национальной цели "Цифровая трансформация" в период с 2019 по 2023 год.

В августе 2023 года он говорил, что число верифицированных пользователей портала госуслуг на тот момент составляло 103 миллиона человек — почти 70% россиян.

Тогда же он отмечал, что в России продолжается развитие госуслуг и сервисов в электронном формате в рамках национальной программы "Цифровая экономика", при этом россияне по-прежнему могут обращаться за госуслугами и в очном формате.