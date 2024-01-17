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2024
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Пользователей "Госуслуг" за пять лет стало в два раза больше
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Количество пользователей портала госуслуг с 2019 по 2023 год выросло почти вдвое и составило 109 миллионов человек, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на международной... ПРАЙМ, 17.01.2024
право, общество , технологии, новости, россия, "госуслуги", дмитрий чернышенко
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Количество пользователей портала госуслуг с 2019 по 2023 год выросло почти вдвое и составило 109 миллионов человек, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на международной выставке-форуме "Россия".
"Число пользователей портала госуслуг увеличилось почти в два раза и достигло 109 миллионов человек", — сказал Чернышенко, рассказывая о достижении национальной цели "Цифровая трансформация" в период с 2019 по 2023 год.
В августе 2023 года он говорил, что число верифицированных пользователей портала госуслуг на тот момент составляло 103 миллиона человек — почти 70% россиян.
Тогда же он отмечал, что в России продолжается развитие госуслуг и сервисов в электронном формате в рамках национальной программы "Цифровая экономика", при этом россияне по-прежнему могут обращаться за госуслугами и в очном формате.