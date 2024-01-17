МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Лидер СРЗП Сергей Миронов заявил, что обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением возвратить коммунальные сети в государственную собственность. ЕР предложит отменить мораторий на проверки бизнеса в сфере ЖКХ

"Я сегодня направил письмо в адрес председателя правительства Михаила Владимировича Мишустина с предложением посмотреть внимательным образом на всю систему жилищно-коммунального хозяйства, прежде всего на те предприятия, которые были приватизированы… В этой связи я предлагаю внимательно посмотреть, а не пора ли возвращать в государственную собственность все коммунальные сети, все генерирующие устройства, потому что бизнес только извлекает прибыль. Он ничего никогда делать не будет для того, чтобы эти сети восстанавливать, чтобы люди жили в нормальных условиях, и только государство способно это сделать", — сказал Миронов в ходе пресс-подхода в среду.

Он сообщил, что, по информации с мест, партия очень часто получает письма, где люди прямо пишут, что управляющие компании, либо те, кто занимается монопольно поставкой тепла или горячей воды в дома, аффилированы в той или иной части с местным руководством. Миронов предложил "и с этой точки зрения внимательно посмотреть на эту ситуацию".

Ранее в некоторых российских регионах произошли аварии на теплосетях, в результате которых жители оставались без отопления. Так, в районе Климовск подмосковного Подольска из-за аварии на котельной без отопления остались 170 домов. Авария на теплосетях в Пензе оставила без теплоснабжения 42 многоквартирных дома и больницу. При этом, в течение дня последствия ЧП устранили, без отопления оставались только 17 домов. Причиной аварии называли ветхие коммуникации.

Как заявил Минстрой России, устранение последствий крупных аварий на объектах ЖКХ, произошедших в период новогодних праздников, находится на особом контроле ведомства.