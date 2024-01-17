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Генсек ООН призвал правительства и бизнес снижать риски от ИИ
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Правительствам и технологическим компаниям необходимо работать вместе над мониторингом и снижением рисков, исходящих от искусственного интеллекта, заявил генсек ООН Антониу... ПРАЙМ, 17.01.2024
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ООН, 17 янв — ПРАЙМ. Правительствам и технологическим компаниям необходимо работать вместе над мониторингом и снижением рисков, исходящих от искусственного интеллекта, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш.
"Нам нужно, чтобы правительства срочно начали работать с технологическими компаниями над механизмами управления рисками, исходящими от нынешнего развития искусственного интеллекта, а также над мониторингом и смягчением будущего (возможного — ред.) ущерба", — подчеркнул генсек.
По словам Гутерреша, частный бизнес играет ведущую роль в области искусственного интеллекта, поэтому компаниям нужно активно участвовать в разработке модели для управления технологией. Генсек также отметил, что ООН должна играть объединяющую роль в этом вопросе.
Генсек ООН заключил, что необходимы систематические усилия по расширению доступа к искусственному интеллекту, чтобы развивающиеся экономики могли извлечь выгоду из его огромного потенциала.