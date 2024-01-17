СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв — ПРАЙМ. Пришло время признать НАТО террористической организацией, считает депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. Россия нападет на НАТО? У Европы в запасе не более пяти лет

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что украинский конфликт переходит в "войну на истощение" и следует уделять больше внимания достаточному количеству боеприпасов и запчастей.

"Хватит иллюзий, настало время признать НАТО террористической организацией, изначально созданной с целью продолжения агрессии в отношении России", — заявил Шеремет агентству РИА Новости.

Он также предложил объявить руководство НАТО в международный розыск как военных преступников, а всех участников Североатлантического альянса считать спонсорами и соучастниками проекта, направленного на возрождение фашизма.

По словам депутата, НАТО многие годы реализовывало проект приведения к власти в странах бывшего социалистического лагеря лояльных к блоку ставленников, посредством которых затем государству навязывалась разрушительная нацистская идеология, а из истории "выкорчевывались важные вехи", которые мешали достижению их глобальной цели по дроблению и разгрому России.

НАТО — военно-политический альянс, созданный в 1949 году подписанием Североатлантического договора. Ключевым пунктом документа является 5 статья, согласно которой нападение на одного члена альянса считается нападением на всех. На данный момент статья 5 ни разу не применялась.