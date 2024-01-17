GFP: армия России стала второй в рейтинге сильнейших
МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Россия вышла на второе место после США в списке из 145 сильнейших армий мира, следует из данных ежегодного рейтинга Global Firepower Index 2024.
Эксперты используют для составления рейтинга индекс боевой мощи PwrIndx. Он позволяет оценить число воинских частей, финансовое положение, логистические возможности, а также географию государства.
Согласно рейтингу, американская армия заняла первое место с индексом 0,0699, российская — второе с 0,0702, а китайская — третье с 0,0706. В пятерку лидеров также вошли индийская и южнокорейская армии.
В октябре 2023 года, американский журнал U.S. News & World Report признал армию России сильнейшей в мире, поставив армию США на второе место, Китая — на третье, Израиля — на четвертое и Южной Кореи — на пятое. ПРри этом Украина заняла шестое место, а в первую десятку вошли Иран, Британия, ФРГ и Турция.
Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер ранее отмечал, что Вооруженные силы РФ стали еще мощнее после начала СВО.
Global Firepower с 2006 года предоставляет уникальный аналитический материал о 145 современным вооруженным силам. Рейтинг основывается на военном морском, сухопутном и воздушном потенциалах каждого государства.
https://1prime.ru/society/20240117/842820914.html