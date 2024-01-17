МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Россия вышла на второе место после США в списке из 145 сильнейших армий мира, следует из данных ежегодного рейтинга Global Firepower Index 2024. Не с кем сравнить. Российская армия вызвала восхищение в США

Эксперты используют для составления рейтинга индекс боевой мощи PwrIndx. Он позволяет оценить число воинских частей, финансовое положение, логистические возможности, а также географию государства.

Согласно рейтингу, американская армия заняла первое место с индексом 0,0699, российская — второе с 0,0702, а китайская — третье с 0,0706. В пятерку лидеров также вошли индийская и южнокорейская армии.

В октябре 2023 года, американский журнал U.S. News & World Report признал армию России сильнейшей в мире, поставив армию США на второе место, Китая — на третье, Израиля — на четвертое и Южной Кореи — на пятое. ПРри этом Украина заняла шестое место, а в первую десятку вошли Иран, Британия, ФРГ и Турция.

Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер ранее отмечал, что Вооруженные силы РФ стали еще мощнее после начала СВО.

Global Firepower с 2006 года предоставляет уникальный аналитический материал о 145 современным вооруженным силам. Рейтинг основывается на военном морском, сухопутном и воздушном потенциалах каждого государства.