БРЮССЕЛЬ, 17 янв — ПРАЙМ. Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано отказался комментировать возможность введения санкций против йеменских хуситов, сославшись при этом на конфиденциальность подобных дискуссий в Совете ЕС. СМИ рассказало о влиянии активности хуситов на поставки российской нефти

Ранее американские СМИ сообщали, что Вашингтон намерен вновь включить хуситов в перечень террористических организаций.

Стано пояснил, что в ЕС действует иной, в отличие от США, механизм принятия санкционных решений.

"Мы заранее не объявляем о таком намерении. Если страны ЕС хотят обсудить введение санкций, то они проводят дискуссии в рамках Совета ЕС, и такие дискуссии носят конфиденциальный характер", — заявил он, отвечая на вопрос журналистов, намерен ли Брюссель последовать примеру Вашингтона и ввести санкции против йеменского движения.

Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), контролирующее большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Некоторые судоходные компаний решили приостановить перевозки через Красное море. В ЕК предупредили о последствиях атак хуситов на судна в Красном море

10 января представитель вооруженных сил "Ансар Алла" Яхья Сариа заявил, что хуситы "ответили на вероломное нападение" 31 декабря, проведя операцию против американского военного корабля.

Издание Financial Times 11 января сообщило, что глава минобороны Великобритании Грант Шаппс после отражения ВМС страны совместно с США крупнейшей атаки хуситов в Красном море косвенно указал на неизбежность нанесения удара по ним.

12 января США и Великобритания нанесли 23 авиационных удара по объектам на территории Йемена. Как отмечал президент США Джо Байден, удары по хуситам являются ответом на угрозу свободе судоходства. Он пообещал без колебаний действовать и в дальнейшем. Пентагон отмечал, что атака союзников ослабила ударные возможности хуситов, США готовы отреагировать на любой возможный ответ Ансар Аллах.

Позднее в тот же день США ввели санкции против китайской компании Cielo Maritime Ltd и Global Tech Marine Services Inc из ОАЭ, а также судов Mehle, Sincere 02, Molecule и Fortune Galaxy,которые были "задействованных в экспорте иранских сырьевых товаров в интересах правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов).

В ответ на американо-британскую атаку хуситы 12 января, по словам представителя компании Dryad Global, специализирующейся на безопасности судоходства, предприняли попытку нанести удар "в 90 милях к востоку от Адена", На этом фоне компания рекомендовала приостановить морские перевозки в районе Красного моря как минимум на 72 часа.