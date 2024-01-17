БЕРЛИН, 17 янв — ПРАЙМ. При сохранении текущего состояния дел правящая коалиция под руководством канцлера ФРГ Олафа Шольца может быть расформирована ранее установленного срока, заявил в интервью изданию Nürnberger Nachrichten вице-спикер бундестага страны, член входящей в коалицию партию свободных демократов (СвДП) Вольфганг Кубики. В Германии признали проблемы в экономике из-за отказа от российского газа

В настоящее время Германия столкнулась с волной протестов фермеров, которые выступают против планов правительства по отмене субсидий для аграриев. Как подтверждают многочисленные опросы, рейтинг правящей коалиции с каждой неделей падает.

По его мнению, Германия скатывается в глубокую рецессию, часть промышленности переносит свои производства в другие страны, многие малые и средние предприятия чувствуют подавленность.

"Если так будет продолжаться, протесты будут нарастать. Тогда центробежные силы в светофоре (правящей коалиции, по цветам партии — ред.) станут настолько сильными, что я начинаю сомневаться, продержится ли он до федеральных выборов 2025 года", — считает политик.

Кубики назвал "поразительными" принимаемые текущим правительством политические решения. Он отметил, что его партия обязательно выступила бы против этих решений, будь она в оппозиции. К непопулярным мерам он отнес решение о сокращении субсидий для сельского хозяйства, споры внутри коалиции о мерах по сокращению миграции и объявляемые главой МИД ФРГ Анналеной Бербок (Зеленые) многомиллионные траты на развитие третьих стран, в том числе "зеленые" холодильники в Колумбии, развитие позитивной маскулинности в Руанде, гендерные проекты в Китае.

Немецкий политик подчеркнул, что если не решать проблемы, избиратели отвернутся. По словам Кубики, нужно либо менять политику так, чтобы у большинства сложилось впечатление, что ими управляют разумно, либо большинство будет искать себе другое правительство.

Ранее вице-канцлер ФРГ, глава Минэкономики Роберт Хабек признал, что экономика страны потеряла конкурентное преимущество после отказа от российского газа. По его словам, энергоснабжение страны в значительной степени зависело от "голубого топлива" из России.

После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву. Как не раз подчеркивали российские власти, отечественная экономика адаптировалась к ограничениям. Однако санкции ударили по Европе и США — странам, которые сами же их и вводили. Так, на Западе выросли цены на топливо, продукты питания, ускорилась инфляция и поднялся уровень безработицы.