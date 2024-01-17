МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Привлечение беженцев из Украины в качестве рабочей силы может помочь Евросоюзу решить проблему дефицита кадров на рынке труда, передает газета Financial Times со ссылкой на некоммерческую организацию Международный центр развития миграционной политики (ICMPD). Украина терпит финансовое поражение в отсутствие западной помощи

"Все мы знаем, как много здесь людей с Украины, но если посмотреть на рынок труда, то там с ними совсем другая ситуация", — сообщил Михаэль Шпинеделлегр, главы организации, занимающейся международным сотрудничеством в сфере миграции.

По словам Шпинделлегера, европейским странам необходимо трудоустроить как минимум половину беженцев, а к 2025 году увеличить это число до двух третей. Привлечение беженцев поможет восполнить кадровый дефицит в области здравоохранения, отметили в издании.

Официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев мэтью Солтмарш сообщил, что только 14 процентов из 5,9 миллиона украинских беженцев в Европе планируют вернуться на родину в ближайшее время, хотя большинство выражает надежду на возвращение в будущем.