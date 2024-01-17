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ЕС решит проблему дефицита на рынке труда с помощью украинцев, пишет FT
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Привлечение беженцев из Украины в качестве рабочей силы может помочь Евросоюзу решить проблему дефицита кадров на рынке труда, передает газета Financial Times со ссылкой на... ПРАЙМ, 17.01.2024
общество , новости, в мире, ес, украина, беженцы
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Привлечение беженцев из Украины в качестве рабочей силы может помочь Евросоюзу решить проблему дефицита кадров на рынке труда, передает газета Financial Times со ссылкой на некоммерческую организацию Международный центр развития миграционной политики (ICMPD).
"Все мы знаем, как много здесь людей с Украины, но если посмотреть на рынок труда, то там с ними совсем другая ситуация", — сообщил Михаэль Шпинеделлегр, главы организации, занимающейся международным сотрудничеством в сфере миграции.
По словам Шпинделлегера, европейским странам необходимо трудоустроить как минимум половину беженцев, а к 2025 году увеличить это число до двух третей. Привлечение беженцев поможет восполнить кадровый дефицит в области здравоохранения, отметили в издании.
Официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев мэтью Солтмарш сообщил, что только 14 процентов из 5,9 миллиона украинских беженцев в Европе планируют вернуться на родину в ближайшее время, хотя большинство выражает надежду на возвращение в будущем.