МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Канцлер ФРГ Олаф Шольц боится после победы России остаться один на один в "противостоянии" с президентом РФ Владимиром Путиным и поэтому призвал Евросоюз нарастить объем помощи Киеву, пишет издание Politico. В Европарламенте рассказали о "подарке" Украины для России

Отмечается, что впечатляющая победа кандидата в президенты США Дональда Трампа на праймериз в Айове на этой неделе "только повысила ставки, сделав слишком правдоподобным предположение, что Европе придется самостоятельно искать пути борьбы с Россией, если он снова станет президентом".

По мнению авторов материала, столкнувшись с указанным риском, "Шольц будет настаивать на том, чтобы лидеры ЕС активизировались и внесли больший вклад в победу над президентом России Владимиром Путиным".

Издание отмечает, канцлер все чаще выражает свою разочарованность по поводу уровня военной помощи, оказываемой Евросоюзом Украине. Авторы материала считают, что самым большим вызовом безопасности ЕС со времен холодной войны является перспектива необходимости финансировать и вооружать Украину без помощи Вашингтона, которая также вскроет политические линии разлома в Евросоюзе.

ВСУ начали контрнаступление 4 июня. Через три месяца Путин заявил, что "контрнаступ" не то что буксует, назвав его провалом. В ходе прямой линии 14 декабря глава государства подчеркивал, что российские Вооруженные силы уничтожили 2,3 тысячи бронемашин ВСУ. Как отмечал глава Минобороны России Сергей Шойгу, Киев не достиг целей ни на одном из направлений.