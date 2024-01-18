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Россия достигнет целей СВО на Украине, заявил Лавров
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Россия достигнет целей специальной военной операции на Украине, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в рамках итоговой пресс-конференции. "Мы будем цели СВО достигать... ПРАЙМ, 18.01.2024
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 18 ЯНВ — ПРАЙМ. Россия достигнет целей специальной военной операции на Украине, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в рамках итоговой пресс-конференции.
"Мы будем цели СВО достигать последовательно, настойчиво, и мы этих целей достигнем", — отметил глава МИД России.
Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Однако на Западе постоянно заявляют о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях.
По словам российского лидера, если Киев хочет начать диалог, ему нужно отменить декрет о запрете переговоров.
Вместе с тем в Кремле указывали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сегодня не существует, при этом абсолютным приоритетом для Российской Федерации остается достижение целей спецоперации, которое пока возможно только военным путем.