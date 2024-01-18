МОСКВА, 18 ЯНВ — ПРАЙМ. Россия достигнет целей специальной военной операции на Украине, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в рамках итоговой пресс-конференции. Россия победит не только Украину, заявили в США

"Мы будем цели СВО достигать последовательно, настойчиво, и мы этих целей достигнем", — отметил глава МИД России.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Однако на Западе постоянно заявляют о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях.

По словам российского лидера, если Киев хочет начать диалог, ему нужно отменить декрет о запрете переговоров.

Вместе с тем в Кремле указывали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сегодня не существует, при этом абсолютным приоритетом для Российской Федерации остается достижение целей спецоперации, которое пока возможно только военным путем.