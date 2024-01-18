МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Нанося удары по Йемену, Вашингтон и Лондон растоптали нормы международного права, их действия — это беспредел за рамками резолюции ООН, заявил глава МИД России Сергей Лавров. МЭА назвало последствия транзита нефти в обход Красного моря для инфляции

Министр 18 января выступает пресс-конференции о результатах деятельности российский дипломатии в 2023 году.

"Безусловно, Соединенные Штаты вместе с англичанами нарушили, просто растоптали все мыслимые нормы международного права, включая резолюцию Совета безопасности, которая лишь призвала защищать коммерческое судоходство. Бомбить Йемен никто не уполномочивал", — сказал он.

Лавров также сравнил "беспредел", совершаемый в отношении Йемена с действиями Запада против Ливии, которую "разбомбили, превратили в черную дыру". Глава МИД добавил, что звучащие из Вашингтона оправдательные заявления "выглядят как-то очень жалко".

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, оценить возможность возобновления дипломатических контактов по урегулированию йеменского кризиса сейчас сложно. Эксперт оценил, на сколько подорожает нефть из-за ситуации в Красном море

"Насколько сейчас эти переговоры реалистично возобновить, когда это может произойти, мне сказать затруднительно. Сейчас самое главное, конечно, — прекратить агрессию против Йемена", — заключил Лавров.

Он добавил, что "чем больше американцы и англичане бомбят, тем меньше у хуситов желания разговаривать".

США и Великобритания в ночь на 12 января впервые нанесли удары по объектам правящего на севере Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов), назвав это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. По словам представителя вооруженных сил хуситов Яхья Сарии, по Йемену нанесли 73 удара, пять бойцов погибли. шесть получили ранения.

Позднее член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал атаку террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.

Как заявлял постпред России при ООН Василий Небензя, ситуация в Красном море является прямой проекцией насилия в секторе Газа. По его словам, отказ США, покрывающих Израиль, принять резолюции о прекращении огня вызывает гнев в арабском мире. Это недовольство, подчеркнул дипломат, принимает опасные формы, такие как нападения на суда в Красном море. Небензя также усомнился в легитимности действий "международной морской коалиции", сколоченной Вашингтоном.