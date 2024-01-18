МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. На Западе все чаще можно услышать разговоры о столкновении ядерных держав, при этом сдерживающих факторов становится все меньше, заявил в ходе своей итоговой пресс-конференции глава МИД России Сергей Лавров. Лавров напомнил причину отказа Киева от мирного договора с Россией

По словам Лаврова, цель Вашингтона понятна — постараться каким-то образом обеспечить контроль за российским ядерным арсеналом и минимизировать ядерные риски для себя. При этом риски, конечно же, возникают в результате силового давления на Россию, добавил он.

"Там уже все больше и больше говорят о вероятности прямого столкновения ядерных держав. Каких-то сдерживающих факторов на Западе в этом отношении становится все меньше и меньше", — сказал глава МИД РФ.

Он также отметил, что заморозившие стратегический диалог с Россией США своими же действиями создали неприемлемые условия для выполнения соглашений о разоружении.

Лавров подчеркнул, что Вашингтон последовательно стремился обеспечить себе "свободу рук", демонтируя шаг за шагом систему различных соглашений о контроле над вооружениями. Министр напомнил, что США создали неприемлемые условия для выполнения ДСНВ и Договора об обычных вооруженный силах в Европе.

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений был подписал в 2010 году, вступил в силу в 2011-м. Согласно документу, лимит вооружений для России и США устанавливался на уровне не выше 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.

Президент России Владимир Путин 21 февраля в послании Федеральному собранию заявил, что Москва приостанавливает участие в ДСНВ. Глава государства отметил, что, прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в Договоре была передана американской стороне 28 февраля.

В ответ США прекратили передавать России информацию о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, подпадающих под договор, отозвали выданные российским специалистам визы для проведения инспекций в рамках ДСНВ, а также прекратили передавать данные о пусках ракет.