МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. На Южном Кавказе всегда присутствуют "добрые советы западных друзей", нацеленные на продвижение их геополитических целей, заявил в ходе своей ежегодной пресс-конференции глава МИД России Сергей Лавров. Лавров рассказал, как мирно решить палестино-израильский конфликт

"Мы хорошо знаем, что "добрые советы западных друзей" всегда присутствуют на Южном Кавказе, и эти советы порой воспринимаются тем или иным участником процесса. Но то, что советы Запада нацелены всегда не на нахождение договоренностей между странами региона на основе баланса их интересов, а на продвижение своих геополитических задач, — это тоже всем прекрасно известно", — сказал он.

Лавров также прокомментировал заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна о готовности открыть Азербайджану дорогу в эксклав Нахичевань на тех же условиях, что и Иран. По словам министра, трехстороннее заявление президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьера Армении гласило о разблокировании экономических, транспортных связей и гарантировании Ереваном безопасности сообщения между основной частью Азербайджана и Нахичеванью. Лавров добавил, что альтернативы возобновлению транспортного сообщения между Азербайджаном и Нахичеванью нет. "Уральские авиалинии" возобновят рейсы в Армению

Кроме того, глава российского внешнеполитического ведомства выразил сожаление, что маршрут через Сюникскую область Армении остается закрытым из-за позиции Еревана.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 10 января заявил, что Баку не покинет позиции на армяно-азербайджанской границе, занятые в мае 2021 года и в сентябре 2022 года. Он назвал претензии Еревана к Азербайджану по поводу этих территорий безосновательными. Через три дня Пашинян заявил, что эти заявления являются серьезным ударом по мирному процессу. В начале ноября прошлого года глава МИД Армении Арарат Мирзоян утверждал, что под контролем азербайджанских сил находятся около двухсот квадратных километров в Сюникской, Гегаркуникской и Тавушской областях Армении. По его словам, эти территории оказались под азербайджанским контролем как с 1990-х годов, так и "во время нападений на территорию Армении в мае 2021 года и сентябре 2022 года".

В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая 2023 года Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.