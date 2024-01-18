МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Британия "науськивает" Владимира Зеленского проводить атаки на российскую территорию, заявил в ходе своей пресс-конференции глава МИД РФ Сергей Лавров. Совбез Украины разделил карту мира на "свет и тьму", пишут СМИ

По его словам, Лондон буквально "науськивает" Зеленского бомбить любые объекты на любой части страны.

Лавров также напомнил о заявлениях отставных высокопоставленных американских военных, говоривших, что "надо в Крыму уничтожить все возможности для жизни, чтобы там флота российского не было".

"Залезть в голову к этим людям было бы интересно. Я просто хотел бы посмотреть — они провокаторы или они думают, что у нас коленки дрогнут? И никто их не одергивает", — отметил глава российского внешнеполитического ведомства.

Премьер-министр Британии Риши Сунак ранее посетил с визитом Киев, где подписал с Владимиром Зеленским соглашение о сотрудничестве в области безопасности, а также пообещал выделить Украине помощь в размере 3,2 миллиарда долларов.