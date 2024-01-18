МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын поздравил президента России Владимира Путина с наступившим 2024 годом, направив персональное поздравление, сообщает северокорейское агентство ЦТАК. В Южной Корее назвали возможной преемницей Ким Чен Ына его дочь

В сообщении сказано, что уважаемый товарищ Ким Чен Ын направил новогодние поздравления президенту РФ Владимиру Владимировичу Путину. При этом, согласно ЦТАК, российский лидер стал единственным лидером, которому было направлено отдельное новогоднее поздравление.

По данным агентства, остальные главы партий и государств, в том числе председатель КНР Си Цзиньпин и его супруга, получили поздравительные открытки. В число получивших открытки также вошли лидеры Кубы, Лаоса, Вьетнама, Индии, Эфиопии, Сирии, Монголии, Таджикистана, Туркменистана, Армении, Азербайджана, Индонезии, Белоруссии, Сербии и Алжира.

Новый год в Северной Корее празднуют два раза. Первый раз — 1 января, по григорианскому календарю. Второй Новый год, по лунному календарю, воплощает уважение и любовь к традициям. В Лунный Новый год корейцы воссоединяются с семьями и проводят особые ритуалы. История праздника насчитывает более 2000 лет.

В 2024 году Лунный Новый год выпадает на ночь с 9 по 10 февраля.