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Правительство утвердило порядок финансирования системы ОМС в новых регионах
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Правительство утвердило порядок финансирования системы ОМС в новых регионах, на эти цели предусмотрено порядка 39 миллиардов рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин... ПРАЙМ, 18.01.2024
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Правительство утвердило порядок финансирования системы ОМС в новых регионах, на эти цели предусмотрено порядка 39 миллиардов рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Правительство утвердило правила финансового обеспечения оказания медицинской помощи в текущем году жителям Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. На такие цели предусмотрено почти 39 миллиардов рублей", — сказал Мишустин на совещании с кабмином.
Средства будут направляться в виде межбюджетных трансфертов напрямую из Федерального фонда обязательного медицинского страхования.
"Прошу глав новых регионов взять на личный контроль ситуацию с исполнением базовой программы ОМС. Жалобы людей на здоровье не должны оставаться без внимания и, конечно, без заботливого отношения со стороны медицинского персонала, врачей", – отметил Мишустин в ходе заседания.