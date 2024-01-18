МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Правительство утвердило порядок финансирования системы ОМС в новых регионах, на эти цели предусмотрено порядка 39 миллиардов рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Раскрыто количество самозанятых в новых регионах России

"Правительство утвердило правила финансового обеспечения оказания медицинской помощи в текущем году жителям Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. На такие цели предусмотрено почти 39 миллиардов рублей", — сказал Мишустин на совещании с кабмином.

Средства будут направляться в виде межбюджетных трансфертов напрямую из Федерального фонда обязательного медицинского страхования.

"Прошу глав новых регионов взять на личный контроль ситуацию с исполнением базовой программы ОМС. Жалобы людей на здоровье не должны оставаться без внимания и, конечно, без заботливого отношения со стороны медицинского персонала, врачей", – отметил Мишустин в ходе заседания.