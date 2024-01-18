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Айтишники смогут подать заявку на отсрочку на "Госуслугах" до 6 февраля
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IT- специалисты смогут подать заявку на отсрочку от военной службы в рамках весеннего призыва с 22 января по 6 февраля на "Госуслугах", сказано в сообщении Минцифры. "Успейте... ПРАЙМ, 18.01.2024
право, общество , новости, россия, госуслуги, минцифры рф, it-отсрочка от службы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. IT- специалисты смогут подать заявку на отсрочку от военной службы в рамках весеннего призыва с 22 января по 6 февраля на "Госуслугах", сказано в сообщении Минцифры.
"Успейте подать заявку на ИТ-отсрочку от срочной службы. Сотрудники ИТ-компаний с 22 января по 6 февраля смогут через "Госуслуги" подать заявку на отсрочку от срочной службы в армии в рамках весеннего призыва 2024 года", — сообщает ведомство.
Отмечается, что работодатель увидит заявки в своем личном кабинете на портале и подтвердит их при отображении корректных данных. Если же у работника нет личного кабинета на "Госуслугах", работодатель самостоятельно сможет внести его в список, который до 10 февраля необходимо передать Минцифры. До 2 марта списки получит Министерство обороны, а до 15 июля призывная комиссия примет решения об отсрочке.
Как поясняют в ведомстве, право на отсрочку имеют граждане России от 18 до 30 лет, работающие по трудовому договору в аккредитованных до 10 февраля ИТ-компаниях не менее 11 месяцев в течение года, предшествующего дате начала призыва, либо устроившиеся на работу в течение года после окончания учебы.