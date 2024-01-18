БРЮССЕЛЬ, 18 янв — ПРАЙМ. Депутаты Европарламента (ЕП) в своей резолюции по Венгрии выразили сомнение, что она может возглавить Совет ЕС в 2024 году. Данную резолюцию поддержали 345 депутатов, 104 проголосовали против и 29 воздержались. Словакия не поддержит лишение Венгрии права голоса в ЕС, заявил Фицо

Согласно резолюции, ЕП отметил важность роли председательства в Совете ЕС в продвижении работы Совета над законодательством союза, обеспечении преемственности повестки союза и представлении Совета в отношениях с другими институтами ЕС и при этом задается вопросом, сможет ли правительство Венгрии надежно выполнить указанную задачу в текущем году, учитывая несоблюдение им законодательства и ценностей ЕС, а также принципа добросовестного сотрудничества.

Депутаты ЕП также призвали Евросоюз "как можно скорее найти надлежащие решения для смягчения этих рисков", в противном случае пригрозили принять собственные меры.

Право возглавлять Совет ЕС в течение шести месяцев переходит странам ЕС по очереди на основании принципа ротации. В начале 2024 года председателем Совета стала Бельгия. В начале июля председательство перейдет к Венгрии. Кроме того, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может временно занять пост президента Евросовета в случае, если лидеры ЕС не смогут своевременно избрать преемника Шарлю Мишелю, ранее заявившему о желании баллотироваться в ЕПнового созыва и намерении в связи с этим досрочно покинуть кресло президента Евросовета.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что считает себя национальным политиком, сотрудничает с Брюсселем, но не претендует на должность главы Евросовета или еще какую-либо позицию в институтах ЕС, а считает своим полем деятельности только Венгрию. Орбан также отмечал, что Будапешт ставит цель в ходе очередного председательства в Совете ЕС стать "хорошим медиатором" между остальными членами сообщества.

Кроме того, депутаты ЕП, возмущенные выделением бюджетных средств ЕС Венгрии, поручили юридической службе проанализировать законность решения ЕК разблокировать более 10 миллиардов евро для Будапешта и возможность подачи иска в Суд ЕС. Венгрия будет пытаться "открыть глаза" Брюсселю, заявил Сийярто

"Парламент имеет возможность использовать все юридические и политические меры в его распоряжении, если Еврокомиссия размораживает средства, когда условия для этого не выполнены… Поручает своему комитету по правовым вопросам как можно скорее предпринять необходимые шаги в связи с решением Комиссии… включая запрос на правовой анализ с целью рассмотрения законности решения ЕК Суде ЕС", — сказано в резолюции.

Депутаты ЕП также напомнили, что ЕК политически подотчетна Европарламенту.

Перед началом декабрьского саммита ЕС Еврокомиссия сообщила, что разблокировала 10,2 миллиарда евро финансирования для Будапешта.

До этого ЕК якобы "совершенно неожиданно" получила от Венгрии последние пояснения по своим претензиям по вопросам верховенства права, из-за которых страна долго не могла добиться бюджетных денег ЕС.

Евродепутаты уверены, что деньги Будапешту разморозили как раз накануне саммита, чтобы добиться большей сговорчивости венгерского премьера Виктора Орбана по "украинским вопросам".

Вместе с тем, на саммите в Брюсселе в середине декабря Венгрия наложила вето на увеличение многолетнего бюджета ЕС на 2024-2027 годы, включая 50 миллиардов евро на макрофинансовую помощь Киеву.

При этом Орбан не стал накладывать вето на начало переговоров с Украиной о вступлении в ЕС, покинув зал заседаний на время голосования по этому вопросу.

Новый саммит ЕС по вопросу многолетнего финансирования Украины должен пройти 1 февраля в Брюсселе. Еврокомиссия до сих пор рассчитывает согласовать масштабное финансирование Киева, несмотря на противодействие Венгрии.

Депутаты Европарламента опасаются, что Еврокомиссия вновь пойдет на неприемлемые, по их мнению, уступки венгерскому премьеру.

Еврокомиссия в середине сентября 2022 года предложила запустить в отношении Венгрии специальный механизм обусловленности, чтобы обеспечить защиту бюджета Евросоюза "от нарушений принципов верховенства права в Венгрии". Это означало замораживание финансирования ЕС для Будапешта.

Этот механизм, призванный защитить бюджет сообщества от коррупции, был задействован впервые за два года своего существования. Впоследствии ЕК решила сохранить свое первоначальное предложение о приостановке 65% обязательств по выплате средств Венгрии из определенных общих фондов Евросоюза, хотя премьер Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Будапешт выполнил весь список требований Еврокомиссии, которые касались мер по борьбе с коррупцией, повышения прозрачности государственных закупок, укрепления независимости судебной системы.