МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Закрытие двух-трех кинотеатров может стать эффективным механизмом борьбы с пиратскими показами, заявила в интервью РИА Новости министр культуры РФ Ольга Любимова. Мишустин оценил рост интереса к российскому кино

По ее словам, существуют очень удобные механизмы борьбы с пиратскими показами: сначала небольшой штраф, потом большой штраф, а затем, если пиратские показы будут продолжаться, "то в принципе закрытие двух-трех частных кинотеатров, да и не только частных, это могут быть и муниципальные, где по факту будет происходить подобное, очень отрезвляет всегда отрасль".

Любимова отметила, что зарубежные продюсеры, которые готовы приходить с картинами, соответствующими действующему законодательству, получают прокатное удостоверение и картины выходят в прокат.

"У нас нет недружественных режиссеров. Нам просто важно, чтобы наши духовно-нравственные ценности в этот момент совпадали", — подчеркнула министр.

В марте прошлого года зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выступал за распространение пиратских копий западной интеллектуальной продукции. Он добавил, что раньше как юрист негативно относился к пиратству в интернете, теперь относится к нему по принципу "что хотели, то и получили".

Позднее в интервью RT Медведев вновь поддержал использование пиратского контента, причем чем больше, тем лучше.