Любимова: закрытие 2-3 кинотеатров будет эффективным методом борьбы с пиратством
МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Закрытие двух-трех кинотеатров может стать эффективным механизмом борьбы с пиратскими показами, заявила в интервью РИА Новости министр культуры РФ Ольга Любимова.
По ее словам, существуют очень удобные механизмы борьбы с пиратскими показами: сначала небольшой штраф, потом большой штраф, а затем, если пиратские показы будут продолжаться, "то в принципе закрытие двух-трех частных кинотеатров, да и не только частных, это могут быть и муниципальные, где по факту будет происходить подобное, очень отрезвляет всегда отрасль".
Любимова отметила, что зарубежные продюсеры, которые готовы приходить с картинами, соответствующими действующему законодательству, получают прокатное удостоверение и картины выходят в прокат.
"У нас нет недружественных режиссеров. Нам просто важно, чтобы наши духовно-нравственные ценности в этот момент совпадали", — подчеркнула министр.
В марте прошлого года зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выступал за распространение пиратских копий западной интеллектуальной продукции. Он добавил, что раньше как юрист негативно относился к пиратству в интернете, теперь относится к нему по принципу "что хотели, то и получили".
Позднее в интервью RT Медведев вновь поддержал использование пиратского контента, причем чем больше, тем лучше.
https://1prime.ru/society/20240118/842832957.html