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Украина внесла швейцарскую Barry Callebaut в список "спонсоров войны"
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Национальное агентство по противодействию коррупции (НАПК) Украины сообщило, что внесло в список "международных спонсоров войны" швейцарскую компанию-производителя шоколада Barry... ПРАЙМ, 18.01.2024
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Национальное агентство по противодействию коррупции (НАПК) Украины сообщило, что внесло в список "международных спонсоров войны" швейцарскую компанию-производителя шоколада Barry Callebaut.
"НАПК внесло Barry Callebaut в перечень международных спонсоров войны. Швейцарская компания Barry Callebaut продолжает финансировать войну РФ против Украины, платя налоги… и удерживая в России три свои фабрики", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале НАПК.
Как ранее заявляли в агентстве, список "международных спонсоров войны" является средством для достижения цели — ухода международного бизнеса из России.