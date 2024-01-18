МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Национальное агентство по противодействию коррупции (НАПК) Украины сообщило, что внесло в список "международных спонсоров войны" швейцарскую компанию-производителя шоколада Barry Callebaut. Украина внесла американскую "Subway" в список "спонсоров войны"

"НАПК внесло Barry Callebaut в перечень международных спонсоров войны. Швейцарская компания Barry Callebaut продолжает финансировать войну РФ против Украины, платя налоги… и удерживая в России три свои фабрики", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале НАПК.

Как ранее заявляли в агентстве, список "международных спонсоров войны" является средством для достижения цели — ухода международного бизнеса из России.