МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Палата представителей конгресса США в четверг по местному времени приняла временную резолюцию по предотвращению остановки работы американского правительства (шатдауна) менее чем за двое суток до предстоящего шатдауна, следует из трансляции голосования.

В ходе голосования временная резолюция набрала достаточно голосов конгрессменов для принятия. Теперь документ уходит на подпись президенту страны Джо Байдену.

Ранее в четверг сенат также поддержал резолюцию. Законопроект обеспечивает финансирование работы исполнительной власти и государственных ведомств до марта. Голосование в палате представителей по временной резолюции было запланировано на пятницу, но из-за ожидающегося в Вашингтоне ухудшения погоды все рассмотрения в последний рабочий день уходящей недели были отменены. В результате конгрессмены рассмотрели документ в четверг.

Спикер палаты представителей республиканец Майк Джонсон и лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер ранее достигли соглашения о финансировании работы правительства в размере 1,66 триллиона долларов на весь 2024 финансовый год, который начался в США с октября 2023 года. Тем не менее у конгрессменов в Капитолии не хватило времени, чтобы принять комплексный бюджет до наступления шатдауна, из-за чего законодателям и пришлось вновь пойти на временную резолюцию, которая стала уже третьей с начала текущего финансового года.

Проект временной резолюции по-прежнему не включает в себя финансирование Украины, которая в конце декабря получила от США последний транш военной помощи, после чего ресурсы Вашингтона иссякли. Средства на поддержку Киева заложены в отдельном запросе Байдена на дополнительное финансирование для целей национальной безопасности. Администрация направила запрос в американский конгресс несколько месяцев назад. Всего Белый дом хочет получить около 106 миллиардов долларов, из которых примерно 60 предназначены для Украины.

В случае шатдауна первыми приостановили бы работу минсельхоз, минэнерго, минтранс и министерство по делам ветеранов. Остальная часть правительства США в условиях отсутствия постоянного бюджета прекратила бы функционировать с 3 февраля.

Шатдауном в США называется прекращение работы правительственных учреждений по причине отсутствия финансирования. При таком сценарии госслужащие, задействованные в критически важной работе, будут вынуждены продолжить выполнять свои обязанности без оплаты, в то время как остальных отправят в вынужденный отпуск.