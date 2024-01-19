МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Читатели турецкого издания Haber7 поддержали оценку президента России Владимира Путина, которую он дал отказу украинских властей от мирного соглашения с Российской Федерацией весной 2022 года. Госбанки Турции начали частично осуществлять платежи из России

В ходе встречи с главами муниципальных образований субъектов России Владимир Путин заявил, что отказ Украины от заключения мира с Российской Федерацией по рекомендациям Запада говорит о полной несамостоятельности киевских властей. Российский президент отметил, что специальная военная операция могла закончиться еще полтора года назад, и назвал украинских чиновников "придурками".

Один из читателей с энтузиазмом поддержал высказывание российского президента: "Прекрасно сказано, господин Путин. Еще какие придурки".

Другой пользователь вынес суровый приговор американцам и англичанам: "Великобритания и Америка, препятствовавшие стамбульским договоренностям, — убийцы всех, кто погиб с тех пор".

Еще один комментатор выдвинул свою версию происходящего: "Поставляя оружие (Украине — прим. ред.), они (страны Запада — прим. ред.) хотят держать Киев в долговом болоте и поэтому разжигают конфликт".

Также читатели Haber7 выступили с обвинениями проамериканских лидеров. Один из них отметил: "Президенты стран, которые являются шавками Америки, губят ни в чем не повинные народы".

Другой констатировал очевидное: "Зеленский — марионетка империалистов".

Третий адаптировал общую позицию Запада в отношении конфликта в Газе к украинскому конфликту: "Украина — террорист. Россия имеет право защищать себя".

В конце ноября глава фракции "Слуга народа" в украинской Раде и член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что конфликт на Украине мог завершиться еще весной 2022 года, но бывший в то время премьер-министром Великобритании Борис Джонсон настоятельно рекомендовал киевским властям ничего не подписывать с Россией и "просто воевать" с ней.