МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Глобальный саммит мира, которого требует Украина, не приведет к каким-либо результатам без участия Российской Федерации, заявил в беседе с израильским каналом Iton TV директор киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасев. Зеленский высказался о переговорах с Россией

Он признал: "Если реалистичность этого "глобального саммита мира", о котором говорил Зеленский, будет возрастать, тогда и встанет вопрос: если говорить о <…> результативности такого саммита, то понятно, что без той или иной степени участия России это будет очень трудно".

Аргументируя это утверждение, Карасев указал на прошедшую в Давосе встречу по украинской "формуле мира", которая, по его словам, не приблизила стороны к мирным переговорам и ничего не дала для согласования их позиций, поскольку проводилась без участия России.

При этом политолог отметил, что Глобального Юга и даже Швейцария тоже считают, что участие Российской Федерации на подобных встречах решительно необходимо.

В частности, Карасев рассказал: "Многие в кулуарах, <…>, говорили о том, что если дальше не будет согласования <…> позиций воюющих сторон, <…> тогда эти встречи просто превращаются <…> в дипломатическую пустышку".

В Давосе 14 января прошла встреча по так называемой "формуле мира" по урегулированию на Украине, в которой участвовали делегации 83 стран. Ранее глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что альтернативы участию России в мирном урегулировании конфликта не существует и проведение мирной конференции без нее невозможно.