МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Украина не сможет стать членом НАТО в обозримом будущем, поскольку в альянсе обязательно найдутся те, кто этому воспротивится, заявил в ходе дискуссии на форуме Deciding Your Tomorrow экс-посол Германии в Соединенных Штатах и Великобритании Вольфганг Ишингер. НАТО начинает "крупнейшие за десятилетие" учения

В частности, он отметил: "Даже если большинство из нас тут <…> согласится, что это хорошая идея — привести Украину в НАТО, я боюсь, что будет один, два, три члена из более, чем 30 членов НАТО, которые скажут: "Ай-яй-яй, нет-нет, возможно, еще нет".

Ишингер признался, что "оптимистичного сценария" по вступлению Украины в НАТО просто не существует. При этом он упомянул Швецию, которая ни с кем не воюет, но при этом уже долго дожидается вступления в альянс, а следовательно, Украине не стоит рассчитывать на скорое членство.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что не способен спрогнозировать решение членов НАТО относительно членства Украины, и отметил, что во время вооруженного конфликта ее полноценное вступление в организацию просто невозможно. Вместе с тем глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что на заседании глав министерств иностранных дел стран-членов НАТО союзники подчеркнули, что Украину не пригласят присоединиться к организации на следующем саммите в 2024 году.

Российское руководство неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе. Как заявляли в Кремле, Российская Федерация никому не угрожает, но не оставит без внимания потенциально опасные для ее интересов действия.