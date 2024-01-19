МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Среди активистов Йемена появился собственный Тимоти Шаламе, которого прозвали "пиратом-красавчиком" из-за его видеороликов, снятых на захваченном повстанцами-хуситами корабле Galaxy Leader, пишет французская газета Figaro. Хуситы назвали любой американский или британский корабль законной целью

Ранее издание Telegraph сообщило о захвате судна Galaxy Leader, ходившего под Багамским флагом, но принадлежащего израильскому бизнесмену. Представители движения "Ансар Аллах" (хуситы) опубликовали в социальных сетях видео, на котором они высаживаются на корабль с вертолета, а затем штурмуют его. Рашид аль-Хадад впервые опубликовал видео с кораблем в своих социальных сетях 29 ноября, после чего получил известность в интернете.

Отмечается, что видео аль-Хадада на захваченном контейнеровозе стало вирусным в социальных сетях из-за его сходства с франко-американским актером Тимоти Шаламе.

"Рашид аль-Хадад описывает себя, как "готового к жертвам и жаждущего мученичества". Однако 19-летний молодой человек с каштановыми вьющимися волосами к реальной группировке повстанцев не принадлежит, а в социальных сетях представляется актером и медийной личностью", — сказано в тексте публикации.

По словам самого аль-Хадада, он является просто инфлюенсером, преданным Палестине. Он также призвал поклонников перестать восхищаться его красотой, так как в ужасное для Палестины время говорить о красоте не приходится. "Надеюсь мое послание дойдет до тех, кто поддерживает свободную и независимую Палестину", — приводит слова молодого человека издание.

Ранее 12 января США и Великобритания нанесли 23 авиационных удара по объектам на территории Йемена. Как отмечал президент США Джо Байден, удары по хуситам являются ответом на угрозу свободе судоходства. Он пообещал без колебаний действовать и в дальнейшем. Пентагон отмечал, что атака союзников ослабила ударные возможности хуситов, США готовы отреагировать на любой возможный ответ "Ансар Аллах".