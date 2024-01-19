МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Западная Европа может чувствовать усталость от украинского конфликта, но "восточный фланг НАТО" готов продолжать оказывать поддержку Киеву, заявил испанской газете Mundo президент Литвы Гитанас Науседа. СМИ: три европейские страны сохранили верность украинскому курсу США

Литовскому лидеру задали вопрос, почувствовал ли он усталость на встречах в Давосе из-за конфликта на Украине и оказания помощи Владимиру Зеленскому.

Он отметил, что не чувствует в Литве какой-либо усталости от конфликта, но представляет, что такие последствия, как рост цен на энергию, могут негативно сказываться на поведении людей и избирателей в других странах.

"Вероятно, усталость есть в западных обществах, но не на восточном фланге НАТО", — пояснил Науседа.

В декабре глава украинского МИД Дмитрий Кулеба признал, что скептические настроения в вопросе перспектив Киева нарастают в других странах и заявил, что они якобы могут привести к опасным и неверным стратегическим последствиям. По его словам, многие говорят об усталости от конфликта и, предположительно, мрачных перспективах украинских войск.