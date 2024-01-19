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Президент Литвы опасается усталости Запада от Украины
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Западная Европа может чувствовать усталость от украинского конфликта, но "восточный фланг НАТО" готов продолжать оказывать поддержку Киеву, заявил испанской газете Mundo президент... ПРАЙМ, 19.01.2024
общество , экономика, новости, литва, запад, гитанас науседа, усталость от украинского конфликта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Западная Европа может чувствовать усталость от украинского конфликта, но "восточный фланг НАТО" готов продолжать оказывать поддержку Киеву, заявил испанской газете Mundo президент Литвы Гитанас Науседа.
Литовскому лидеру задали вопрос, почувствовал ли он усталость на встречах в Давосе из-за конфликта на Украине и оказания помощи Владимиру Зеленскому.
Он отметил, что не чувствует в Литве какой-либо усталости от конфликта, но представляет, что такие последствия, как рост цен на энергию, могут негативно сказываться на поведении людей и избирателей в других странах.
"Вероятно, усталость есть в западных обществах, но не на восточном фланге НАТО", — пояснил Науседа.
В декабре глава украинского МИД Дмитрий Кулеба признал, что скептические настроения в вопросе перспектив Киева нарастают в других странах и заявил, что они якобы могут привести к опасным и неверным стратегическим последствиям. По его словам, многие говорят об усталости от конфликта и, предположительно, мрачных перспективах украинских войск.