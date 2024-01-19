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В Финляндии предложили "новый способ" решения миграционного ризиса
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Финский политик из правой партии "Истинные финны" Яри Налли опубликовал, а затем удалил сообщение в социальной сети, в котором предложил "расстреливать" людей, незаконно... ПРАЙМ, 19.01.2024
общество , транспорт, бизнес, новости, россия, финляндия, границы
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ХЕЛЬСИНКИ, 19 янв — ПРАЙМ. Финский политик из правой партии "Истинные финны" Яри Налли опубликовал, а затем удалил сообщение в социальной сети, в котором предложил "расстреливать" людей, незаконно пересекающих границу, пишет издание Iltalehti.
"Тех, кто пересекает границу без разрешения, будут расстреливать, это должно прекратиться", — было сказано в сообщении политика. По словам издания, Налли впоследствии удалил пост в связи с тем, что высказал свое личное мнение, которое не является политическим призывом.
Ранее власти Финляндии продлили срок закрытия границы с Россией до 11 февраля. Предыдущее решение правительства действовало с 15 декабря до 14 января.
Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года в связи с резко увеличившимся наплывом нелегалов из третьих стран. С 30 ноября до 13 декабря были закрыты все сухопутные погранпереходы с Россией.
Финляндия открыла два пограничных пункта 14 декабря на пару дней, затем правительство вновь приняло решение о полном закрытии границы до 14 января.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил сожаление относительно того, что в настоящее время власти Финляндии стали придерживаться "русофобской позиции".