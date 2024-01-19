ХЕЛЬСИНКИ, 19 янв — ПРАЙМ. Финский политик из правой партии "Истинные финны" Яри Налли опубликовал, а затем удалил сообщение в социальной сети, в котором предложил "расстреливать" людей, незаконно пересекающих границу, пишет издание Iltalehti. Финляндия готова еще больше "отгородиться" от России

"Тех, кто пересекает границу без разрешения, будут расстреливать, это должно прекратиться", — было сказано в сообщении политика. По словам издания, Налли впоследствии удалил пост в связи с тем, что высказал свое личное мнение, которое не является политическим призывом.

Ранее власти Финляндии продлили срок закрытия границы с Россией до 11 февраля. Предыдущее решение правительства действовало с 15 декабря до 14 января.

Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года в связи с резко увеличившимся наплывом нелегалов из третьих стран. С 30 ноября до 13 декабря были закрыты все сухопутные погранпереходы с Россией.

Финляндия открыла два пограничных пункта 14 декабря на пару дней, затем правительство вновь приняло решение о полном закрытии границы до 14 января.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил сожаление относительно того, что в настоящее время власти Финляндии стали придерживаться "русофобской позиции".