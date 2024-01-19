МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Позиция министра иностранных дел России Сергея Лаврова по украинскому вопросу является политически обоснованной, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер. В США назвали дату завершения конфликта на Украине

Ранее бывший заместитель главы МВД Украины, экс-депутат Рады Антон Геращенко в своем микроблоге прокомментировал слова Лаврова о спецоперации, заявив, что российская культура якобы основана исключительно на негативных аспектах.

В ходе ежегодной конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году глава МИД РФ отметил, что СВО сплотила российское общество и очистила от лиц, не считавших себя причастными к русской истории и культуре.

"Что такое русская культура? Почти все, чего нет у ваших собратьев-бандеровцев: интеллектуальная основа (Толстой, Пушкин, Достоевский и прочие), художественное звучание (Чайковский, Рахманинов, Шостакович и другие), этическая корректность (православная вера), историческая достоверность (нет разрушения памятников и искусственно созданной истории)", — прокомментировал Риттер с соцсети X слова Геращенко.

Бывший разведчик подчеркнул, что русская культура политически обоснована, в отличие от "бандеровской".

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что те, кто стремится "отменить" русскую культуру, обкрадывают сами себя. По его словам, эти действия "ничтожны на фоне величия русского искусства".

Глава государства не раз подчеркивал невозможность запретить русскую культуру. Кроме того, в 2022 году он отмечал, что "пресловутая культура отмены превратилась в отмену культуры". По словам Путина, западные страны "из концертных афиш вымарывают" русских композиторов, запрещаются русские писатели и их книги.