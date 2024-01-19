МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Правительству Михаила Мишустина за четыре непростых года работы, на которые выпала сначала пандемия, потом беспрецедентные западные санкции, удалось сохранить экономическую устойчивость страны, и хотя не все поставленные задачи оказались выполненными, премьер-министр сумел показать максимальный уровень адаптивности и трудоспособности, тем самым создав задел на сохранение своего поста после президентских выборов в марте этого года, считают опрошенные РИА Новости политологи. Российская экономика может обогнать японскую, заявил Решетников

При этом, по их мнению, в кабинете министров могут произойти изменения, связанные с политическими причинами, в том числе перестановка кадров, а также не исключено создание института вице-премьера по новым регионам.

Государственная дума РФ утвердила Михаила Мишустина новым председателем правительства РФ 16 января 2020 года, в этот же день он был назначен президентом РФ Владимиром Путиным на эту должность. А 21 января 2020 года Путин своими указами утвердил структуру федеральных органов исполнительной власти и назначил членов правительства.

ПРАВИТЕЛЬСТВО АНТИКРИЗИСНЫХ МЕР

Действующему кабмину во главе с Мишустиным удалось "не вызывать раздражение, отчасти на контрасте с предыдущим составом", и сохранить некую управляемость на фоне экстремальных форсмажорных событий, отметил президент фонда "Петербургская политика" Михаил Виноградов.

"Другое дело — правительству не удалось сделать так, чтобы экономика была приоритетом в принятии решений. Естественно, с одной стороны правительство в большей степени было сосредоточено на антикризисных мерах, будучи заложником того, что экономика оказалась не в приоритете", — отметил Виноградов.

По словам политолога Василия Зорина, оценивать результаты работы правительства нужно исходя не только из того, насколько были выполнены задачи, которые ставились, но еще учитывать то, как правительство ориентировалось на ситуацию и реагировало на контекст, в которых приходилось работать. Также, по его словам, к успехам можно отнести работу, касающуюся специальной военной операции.

"Мы можем даже говорить о некой реформе экономической политики в стране, связанной с тем, что были изменены акценты, усилена военно-промышленная, оборонная составляющая, связанная с необходимостью решать оперативные задачи. Но тут не только оперативный контекст важен, но и то, что параллельно решению оперативных задач происходят серьезные реформы по укреплению промышленного потенциала, импортозамещению, технологическому суверенитету", — сказал Зорин. Конгресс США принял резолюцию по предотвращению шатдауна правительства

При этом эксперт допустил, что есть задачи, которые перед собой ставило правительство в 2020 году, но не реализовало.

"Мы до конца же не понимаем в точности, в деталях, какой план был в начале 2020 года. И этот план, безусловно, пришлось подстраивать, потому что и COVID, и СВО — мощные, важные факторы. Если мы поднимем какие-то документы, заявления, декларации Мишустина, других членов правительства начала 2020 года, то, может быть, мы и обнаружим какие-то нереализованные, недостигнутые показатели, но к этому нужно относиться с пониманием, потому что контекст был жесткий", — сказал политолог и добавил, что общий фон оценок этого кабмина положительный.

Положительно работу правительства оценивает и Виноградов. По его словам, в целом уровень управляемости, экономической устойчивости остался выше, чем, возможно, ожидала сама власть, "по крайней мере на тактическом уровне". Поэтому дальнейшая цель действующего кабмина, как отметил эксперт, заключается в "выживании".

"С одной стороны, сейчас та ситуация, когда и увольнять не за что, с другой стороны — уволить всегда можно. То есть правительству нужно с одной стороны маневрировать, сохраняя экономическую устойчивость, с другой стороны оно не в состоянии повлиять на те стратегические риски, которые продолжают нарастать на фоне экстремальных военных решений", — отметил Виноградов.

В свою очередь политолог Павел Данилин отмечает, что задача правительства была, конечно, в том, чтобы обеспечить резкий скачок экономического развития страны.

"Именно этим и было обусловлено назначение Мишустина, человека, который с цифровизацией на короткой ноге", — сказал Данилин. Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов указал на то, что за это время Мишустин показал себя человеком, который обладает максимальным уровнем адаптивности, трудоспособности и стал примером премьера новой формации, который очень востребован в современном мире.

В связи с этим эксперты едины во мнении по вопросу, сохранит ли Мишустин свой пост после президентских выборов.

"На данный момент я оцениваю вероятность сохранения Мишустина на посту премьера 60/40 в пользу того, что он останется", — поделился президент коммуникационного холдинга "Минченко консалтинг" Евгений Минченко.

При этом, по его словам, даже если Мишустин уйдет с поста премьер-министра, то он продолжит оставаться в обойме президента, поскольку "он хорошо проявил себя на посту".

Такого же мнения политолог Борис Межуев, который считает, что руководитель правительства получит какое-то серьезное повышение, если он сменится. Россия вывела экономику на траекторию роста, заявил Мишустин

"Наверное, его новая должность будет очень значительная, если он не сохранит старую", — отметил Межуев.

КАДРОВЫЕ ПЕРЕСТАНОВКИ

От нового правительства, которое будет сформировано после президентских выборов, стоит ждать определенных кадровых перестановок, считают эксперты.

"Прогнозируют инструмент рокировок между различными органами власти", — сообщил Абзалов.

Также, по его словам, в обществе сформировался запрос на обновление политической элиты, "на омоложение".

"Вполне возможно, в каких-то сферах это произойдет. Запрос на правильную преемственность политического класса пробрасывается в этой избирательной кампании, эта история продвигается, эта повестка остается достаточно трендовой", — отметил он.

При этом эксперт уверен, что перестановки будут носить определенный характер, а не с "нуля".

"Скамейка запасных" не такая широкая, есть там "игроки", которых долго придется вводить в курс дела. Ну и я понимаю, что будет попытка дополнительно обновить все это путем интеграции представителей новых регионов", — добавил он.

Говоря о конкретных сферах, Абзалов выразил уверенность в ожидаемых изменениях в социальном блоке.

"Есть вопросы к высшему образованию, ходили слухи, что они опять могут объединиться в министерство одно. В образовании в любом случае какие-то изменения будут, это факт. В социальной сфере на втором месте традиционно Минтруд, который у нас является заложником всех проблем. Здесь какие-то определенные кадровые перестановки тоже могут произойти. В здравоохранении кадровые перестановки были и ранее, но гипотетически могут еще произойти", — поделился Абзалов. Минобрнауки допустило корректировку цен на учебу в пределах инфляции

Сложная ситуация, по его словам, и в министерстве спорта. С ним согласен Минченко, который допустил критику в отношении руководителя ведомства.

"Но, учитывая, в какой ситуации он оказался, когда Россию блокируют на международных соревнованиях одна федерация за другой, вопрос: "А что такое надо было сделать, чтобы с этим вызовом справиться?" — добавил Минченко.

При этом эксперты отметили успехи экономического блока правительства. По их мнению, после выборов президента не сильно поменяется состав этого блока, который за отведенное время "сумел переформатировать систему и удержать ее".

Также сохранят свои посты руководство министерства обороны и министерства сельского хозяйства, считает Данилин. В свою очередь, Минченко отметил сильный состав команды вице-премьеров.

"Есть люди, которые чисто команда Мишустина. Например, Григоренко. Останется Мишустин, останется и Григоренко", — добавил Минченко.

ЗАПАСНЫЕ ДЛЯ №2

Несмотря на то, что высока вероятность сохранения Мишустиным сохранения своего поста, эксперты не исключают, что сейчас рассматриваются разные сценарии.

"Есть большая скамейка запасных. Я думаю, такие фигуры как Сергей Собянин, Марат Хуснуллин и еще несколько фамилий вполне себе готовые претенденты на эту позицию", — сообщил Минченко.

Эксперт не исключил, что кабмин может возглавить и кто-то из губернаторов.

"Понятно, что такие фигуры, как Собянин, Андрей Воробьев (губернатор Московской области), Глеб Никитин (губернатор Нижегородской области), — это такие люди, которые вполне могут пойти на повышение на любую позицию", — отметил Минченко.

В свою очередь Абзалов считает маловероятным переход Собянина с поста мэра столица на должность главы кабмина.

"Ходят различные истории на этот счет. Есть разные опции, кандидаты, сценарии, которые на этот счет рассматриваются", — добавил он.

НОВЫЙ ИНСТИТУТ ДЛЯ НОВЫХ РЕГИОНОВ

Говоря о новом правительстве, которое будет сформировано после президентских выборов, эксперты говорят о предстоящих изменениях не только в составе кабмина, но и в его структуре. "Не богаче простого грека". За что немцы рассержены на правительство

"Не произойдет так, что весь кабмин как пришел, так и пойдет дальше. Структура его несколько видоизменится, это факт. Я бы даже сказал, будет много изменений в традиционно президентском блоке, есть такие подозрения серьезные", — сообщил Абзалов.

По его мнению, в кабмине может появиться новый профильный вице-премьер, который будет заниматься новыми регионами.

"Идея региональных вице-премьеров у нас есть, и у нас он даже присутствует по Дальнему Востоку. То, что новые территории требуют особого внимания, особенно пока не закончится конфликт, очевидно, что соответствующая новая институция в этом треке обсуждается", — сказал Абзалов.

Также эксперт подчеркнул, что не все кадровые решения связаны с эффективностью или неэффективностью отдельно взятых людей, некоторые из них связаны с физиологическими, семейными особенностями, что и может привести к некоторым смещениям.

Похожее мнение высказал Межуев, который считает, что перемены могут быть связаны не столько с экономическими причинами, сколько с политическими.

"Не в силу успешности или неуспешности работы, а в силу обозначения политического вектора развития", — отметил Межуев.

Прогнозируя изменения в кабмине Межуев отметил о проблемах в сфере образования, коммунальных услуг, регионального развития.

"С этим что-то нужно делать на центральном уровне. Думаю, следует ожидать централизации и укрепления региональных блоков", — отметил Межуев.