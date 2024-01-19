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"Тысячи городов-призраков": США прогнозируют страшное будущее
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За последние 20 лет в Китае увеличилось число городов-призраков, в США ситуация может сложиться еще хуже, пишет Nature Cities со ссылкой на исследование американских ученых. К... ПРАЙМ, 19.01.2024
общество , новости, сша, климат, рождаемость
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. За последние 20 лет в Китае увеличилось число городов-призраков, в США ситуация может сложиться еще хуже, пишет Nature Cities со ссылкой на исследование американских ученых.
К 2100 году мир может столкнуться с серьезными климатическими катаклизмами, и, соответственно, к попыткам людей спасти свое будущее. Исследователи Соединенных Штатов отметили, что к концу столетия численность жителей сократится на 12-23 процента в 15 тысячах американских городов.
Из-за оттока населения города будут раздроблены, сильно снизится качество инфраструктуры и уменьшится количество продуктовых магазинов. Ученые напомнили ситуацию, которая произошла в 2021 году в Джексоне, штате Миссисипи, когда люди не могли получить чистую воду.
Помимо этого, авторы статьи указали, что низкая рождаемость приведет к превышению числа людей старше 80 лет над количеством детей до пяти лет к 2100 году.
Ранее в январе 2023 года Эстония обновила антирекорд рождаемости, которая опустилась ниже 11 тысяч детей.