МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. За последние 20 лет в Китае увеличилось число городов-призраков, в США ситуация может сложиться еще хуже, пишет Nature Cities со ссылкой на исследование американских ученых. Китай забирает у США лучшие земли

К 2100 году мир может столкнуться с серьезными климатическими катаклизмами, и, соответственно, к попыткам людей спасти свое будущее. Исследователи Соединенных Штатов отметили, что к концу столетия численность жителей сократится на 12-23 процента в 15 тысячах американских городов.

Из-за оттока населения города будут раздроблены, сильно снизится качество инфраструктуры и уменьшится количество продуктовых магазинов. Ученые напомнили ситуацию, которая произошла в 2021 году в Джексоне, штате Миссисипи, когда люди не могли получить чистую воду.

Помимо этого, авторы статьи указали, что низкая рождаемость приведет к превышению числа людей старше 80 лет над количеством детей до пяти лет к 2100 году.

Ранее в январе 2023 года Эстония обновила антирекорд рождаемости, которая опустилась ниже 11 тысяч детей.