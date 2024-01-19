МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Распространение вариантов использования средств материнского капитала на приобретение автомобиля может привести к злоупотреблениям и их неэффективному использованию, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова. В Минтруде назвали число выданных без заявлений сертификатов на маткапитал

"Реализация предложения использования средств материнского капитала на приобретение автомобиля может привести к злоупотреблениям в части использования средств материнского капитала и, соответственно, к неэффективному использованию бюджетных ассигнований федерального бюджета", — отметила Голикова.

По словам вице-премьера, использование материнского капитала на покупку автомобиля потребует дополнительных расходов на его содержание и временно улучшит условия жизни семей с детьми, но не обеспечит устойчивого благосостояния. Она также указала на то, что органы власти российских регионов могут предоставить дополнительные меры поддержки семей с детьми за счет бюджетов субъектов и региональные программы, включающие различные направления использования средств материнского капитала, включая приобретение автомобиля.

Ранее глава Минтруда Антон Котяков отмечал, что в течение 2023 года более 677 тысяч российских семей направили средства материнского капитала на улучшение жилищных условий. Другим популярным направлением использования средства материнского капитала стало образование.

Материнский капитал — одна из мер господдержки семей с детьми, введенная в 2007 году. Право на безвозмездную выплату от государства подтверждает именной сертификат. Маткапитал выплачивается гражданкам России, родившим или усыновившим первого ребенка с 1 января 2020 года, второго и последующих детей с 1 января 2007 года. Выплаты можно направить только на цели, предусмотренные законом.