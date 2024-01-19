МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Ответ старшего директора по контролю над вооружениями, разоружением и нераспространению в Совете национальной безопасности США Праная Вадди на позицию России по диалогу по стратегической стабильности подтверждает правоту Москвы, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Захарова рассказала о "преступлении бригады Зеленского"

Ранее Вадди заявил, что у США есть возможности взаимодействия с Россией в сфере контроля над вооружениями и Вашингтон надеется на диалог с Москвой, однако США видит, что "Россия не желает взаимодействовать" с США.

"Не видим смысла углубляться в подробный разбор очередной порции пропагандистского злословия в адрес нашей страны. Отметим лишь, что подобная токсичная реакция Вашингтона вновь подтверждает нашу правоту в твердости отстаивания интересов России", — указала Захарова.

Дипломат отметила, что Москва будет продолжать следовать принципам, которые обозначил глава МИД России Сергей Лавров в ходе его прошедшей в четверг 18 января пресс-конференции.

В четверг он заявил о том, что Россия еще в декабре 2023 года передала США свои оценки на предложения Вашингтона по стратегической стабильности и предупредила, что они безальтернативны.

Ранее Лавров отметил, что для проведения подобных переговоров, Западу необходимо отказаться от пропаганды русофобии.