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В Сети заговорили о "проклятии Зеленского"
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У политических и военных деятелей начинается череда неудач после рукопожатия с Владимиром Зеленским, сообщает "Царьград". Таинственное исчезновение и появление министра обороны... ПРАЙМ, 19.01.2024
общество , новости, сша, владимир зеленский
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
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МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. У политических и военных деятелей начинается череда неудач после рукопожатия с Владимиром Зеленским, сообщает "Царьград".
Таинственное исчезновение и появление министра обороны США Ллойда Остина напомнила пользователям Сети о "проклятии Зеленского", пишет издание.
История об этом интернет-феномене родилась на цепи совпадений, связанных с судьбами политиков, пожавших ему руку. Впоследствии они все оказались довольно в тяжелых жизненных ситуациях, отмечает "Царьград".
Пользователи соцсетей указывают, что одними из последних "жертв" упомянутого проклятия считаются британский монарх и шеф Пентагона. И у Карла III, и у Ллойда Остина имеются значительные проблемы со здоровьем.
По информации статьи, когда глава Пентагона пропал, американское военное министерство фактически осталось без руководителя, и об этом никто не знал. Ситуация разъяснилась позднее.