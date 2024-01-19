МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. У политических и военных деятелей начинается череда неудач после рукопожатия с Владимиром Зеленским, сообщает "Царьград". Зеленский запретил украинцам "просто дышать воздухом"

Таинственное исчезновение и появление министра обороны США Ллойда Остина напомнила пользователям Сети о "проклятии Зеленского", пишет издание.

История об этом интернет-феномене родилась на цепи совпадений, связанных с судьбами политиков, пожавших ему руку. Впоследствии они все оказались довольно в тяжелых жизненных ситуациях, отмечает "Царьград".

Пользователи соцсетей указывают, что одними из последних "жертв" упомянутого проклятия считаются британский монарх и шеф Пентагона. И у Карла III, и у Ллойда Остина имеются значительные проблемы со здоровьем.

По информации статьи, когда глава Пентагона пропал, американское военное министерство фактически осталось без руководителя, и об этом никто не знал. Ситуация разъяснилась позднее.