МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Владимир Зеленский на экономическом форуме в Давосе просил о мирных переговорах, но разжигатели войны в Вашингтоне отчаянно стремятся получить новое финансирование для продолжения конфликта на Украине, заявила член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин. В Сети заговорили о "проклятии Зеленского"

"Зеленский в Швейцарии просит о мирных переговорах, а разжигатели войны в Вашингтоне отчаянно пытаются профинансировать продолжение военных действий на Украине на 60 миллиардов долларов. Это глупо", — написала она в соцсети Х.

Грин добавила, что украинский конфликт является "войной Америки", что доказывают сторонники выделения новых денег Киеву. "Больше никаких денег для Украины! Позвольте им сделать мир", — призвала республиканка.

Администрация президента США Джо Байдена направила запрос в американский конгресс на цели нацбезопасности несколько месяцев назад. Всего Белый дом хочет получить около 106 миллиардов долларов, из которых примерно 60 предназначены для Украины.

Американские власти говорят, что исчерпали средства на поддержку Украины в конце прошлого года и, пока конгресс не утвердит новые ассигнования, США не в состоянии продолжать поставки оружия и боеприпасов.

Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украиныоружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.