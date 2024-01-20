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"Лучшее предложение на рынке". Цинизм Кулебы ужаснул Запад
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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба признался, что Киев не заботится о жизни своего народа, сообщил в соцсети X ирландский обозреватель Чей Боуз. Министр иностранных дел Украины... ПРАЙМ, 20.01.2024
новости, общество , запад, ирландия, украина, мид, дмитрий кулеба
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба признался, что Киев не заботится о жизни своего народа, сообщил в соцсети X ирландский обозреватель Чей Боуз.
Министр иностранных дел Украины ранее заявил, что Киев не просит Соединенные Штаты присылать своих военнослужащих для участия в конфликте, а просит лишь деньги и оружие, и при этом подчеркнул, что таким образом США "сохраняют жизни своих солдат", отметив, что для Вашингтона это "лучшее предложение на рынке".
Ирландского журналиста, судя по всему, заявление Кулебы повергло в шок. Комментируя слова главы украинского МИД, Боуз отметил следующее: "Министр иностранных дел Украины признает, что его режим практически не заботится о жизни своего народа. "Вы сможете защитить свой самый важный ресурс — своих солдат" (это означает, что мы позволим нашим погибнуть в массовом порядке). Просто дайте нам деньги и оружие, лучшее предложение "на рынке".
Ранее экс-посол Украины в Соединенных Штатах Валерий Чалый заявил, что Киев не способен вести конфликт с Российской Федерацией без прямого вмешательства армий НАТО.