МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба признался, что Киев не заботится о жизни своего народа, сообщил в соцсети X ирландский обозреватель Чей Боуз. Кулеба обсудил с главой МИД Австрии шаги в отношении российских активов

Министр иностранных дел Украины ранее заявил, что Киев не просит Соединенные Штаты присылать своих военнослужащих для участия в конфликте, а просит лишь деньги и оружие, и при этом подчеркнул, что таким образом США "сохраняют жизни своих солдат", отметив, что для Вашингтона это "лучшее предложение на рынке".

Ирландского журналиста, судя по всему, заявление Кулебы повергло в шок. Комментируя слова главы украинского МИД, Боуз отметил следующее: "Министр иностранных дел Украины признает, что его режим практически не заботится о жизни своего народа. "Вы сможете защитить свой самый важный ресурс — своих солдат" (это означает, что мы позволим нашим погибнуть в массовом порядке). Просто дайте нам деньги и оружие, лучшее предложение "на рынке".

Ранее экс-посол Украины в Соединенных Штатах Валерий Чалый заявил, что Киев не способен вести конфликт с Российской Федерацией без прямого вмешательства армий НАТО.