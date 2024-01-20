2024-01-20T03:39:00+03:00
2024-01-20T03:46:40+03:00
2024-01-20T03:39:00+03:00
2024
https://1prime.ru/society/20240120/842845702.html
"Отрицает факты". Польский политик рассказал о "ядерном безумии" Польши
Общество
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Польша отрицает факты и продвигает идеи, грозящие ядерной войной с Российской Федерацией, утверждает в статье для Myśl Polska польский политик Олаф Сволкень. В частности, в... ПРАЙМ, 20.01.2024
новости, общество , польша, украина, война, россия
https://cdnn.1prime.ru/images/83256/09/832560920.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83256/09/832560920.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83256/09/832560919.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83256/09/832560919.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83256/09/832560918.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83256/09/832560918.jpg
https://1prime.ru/vpk/20240117/842816352.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Польша отрицает факты и продвигает идеи, грозящие ядерной войной с Российской Федерацией, утверждает в статье для Myśl Polska польский политик Олаф Сволкень.
В частности, в публикации отмечается: "Польша не желает принимать в сознание эти законы или факты (о причинах начала российской СВО — прим. ред.), продвигая абсурдные, грозящие ядерным армагеддоном тезисы о необходимости "войны до победы" и "победы над Россией", основанные на нелепых "пророчествах" Леха Качиньского, в которых политический абсурд и ложные оценки перемешаны с истеричной и коварной игрой на национальных фобиях".
Польша, как считает Сволкень, предпочитает поддаваться иррациональной русофобии. А поддерживая Украину, она упускает возможность участвовать в разумной дипломатии и тратит "сотни миллиардов" на бессмысленное вооружение, в том числе для ВСУ.
Российская сторона неоднократно заявляла, что военная помощь Запада не может привести ни к чему хорошему для Украины и лишь затягивает конфликт, а транспорт с вооружениями — законная цель ВС России.