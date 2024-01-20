МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Польша отрицает факты и продвигает идеи, грозящие ядерной войной с Российской Федерацией, утверждает в статье для Myśl Polska польский политик Олаф Сволкень. Польша резко наращивает производство вооружений, пишет СМИ

В частности, в публикации отмечается: "Польша не желает принимать в сознание эти законы или факты (о причинах начала российской СВО — прим. ред.), продвигая абсурдные, грозящие ядерным армагеддоном тезисы о необходимости "войны до победы" и "победы над Россией", основанные на нелепых "пророчествах" Леха Качиньского, в которых политический абсурд и ложные оценки перемешаны с истеричной и коварной игрой на национальных фобиях".

Польша, как считает Сволкень, предпочитает поддаваться иррациональной русофобии. А поддерживая Украину, она упускает возможность участвовать в разумной дипломатии и тратит "сотни миллиардов" на бессмысленное вооружение, в том числе для ВСУ.

Российская сторона неоднократно заявляла, что военная помощь Запада не может привести ни к чему хорошему для Украины и лишь затягивает конфликт, а транспорт с вооружениями — законная цель ВС России.