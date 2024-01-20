МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Шансы на превращение БРИКС в мощный глобальный альянс в настоящий момент гораздо выше, чем это предполагалось изначально, говорится в материале The Hill. В Кремле оценили число желающих присоединиться к БРИКС

Присоединение к БРИКС Саудовской Аравии, ОАЭ, Ирана, Египта и Эфиопии в начале 2024 года стало значительным событием, считают авторы статьи. А если учесть, что в августовском саммите объединения участвовали представители свыше 60 стран, то это — верный знак того, что БРИКС превращается в широкое объединение государств всего глобального Юга, говорится в статье.

Такие образом, движение от двухполюсных глобальных отношений к однополярному миру наконец-то завершилось, пишут авторы и вместе с тем подчеркивают, что это отнюдь не возврат к соперничеству, как бы в этом не пытались всех убедить аналитики из Вашингтона.

Государства глобального Юга уже давно относятся с недоверием ко всякой стране, которая берется в одиночку представлять их интересы. Именно поэтому, подчеркивается в статье, БРИКС выступает площадкой, где участники объединения имеют возможность транслировать популярные местные взгляды.

Также в статье напоминается, что во время пандемии коронавируса входящие в объединение Россия, Китай и Индия начали оперативно поставлять государствам глобального Юга вакцины и медпомощь, западные страны действовали ровно в обратном направлении и ограничили экспорт. А с началом СВО Запад тут же стал поддерживать Украину, что, как подчеркивают авторы, пролило свет на его приоритеты.



В материале подчеркивается, что БРИКС — в первую очередь движение за самоопределение на мировой арене. А западные ценности, о которых всегда заявляется с позиции морального превосходства и покровительственным тоном, мало прельщают страны, которые пытаются вырваться "из прискорбных оков прошлого".

Если смотреть на последние события, шансы на превращение группы в мощный глобальный альянс значительно выше, чем по изначальной задумке БРИКС, заключают авторы.