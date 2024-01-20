МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в очередной раз упрекнул Запад в недостатке оружия и назвал украинское контрнаступление "довольно успешным". "Лучшее предложение на рынке". Цинизм Кулебы ужаснул Запад

Украинские чиновники часто критикуют как отдельные страны, так и в целом Запад в том, что Киеву предоставляют недостаточно оружия. Также в интервью западным изданиям они не стесняются выпрашивать новое вооружение и деньги. В связи с этим в социальных сетях появилось множество мемов, а один из них разошелся с подачи основателя Space X Илона Маска: на картинке, которую он опубликовал в соцсети X, изображен "страдающий" персонаж с лицом Зеленского и подписью: "Когда прошло пять минут, а ты не попросил помощи в миллиард долларов".

"Учитывая предоставленные возможности (вооружение, полученное от западных союзников), контрнаступление прошло довольно успешно", — заявил Ермак в интервью испанской газете Mundo.

Он также отметил, что переход Украины к "обороне" — невозможен.

Ранее газета Financial Times сообщала со ссылкой на неназванного западного чиновника, что Украина после неудачного летнего контрнаступления меняет тактику и переходит к "активной обороне" в 2024 году. При этом отмечалось, что нового наступления Киева на Западе не ждут до 2025 года.

Украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". В январе Путин отмечал, что Украина провалила контрнаступление, инициатива находится в руках российских Вооруженных сил, и если так будет продолжаться, скоро встанет вопрос об украинской государственности. Как сообщал 19 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу, в ходе своего контрнаступления ВСУ потеряли 159 тысяч военнослужащих, 121 самолет, 766 танков, включая 37 "Леопардов". Ранее Шойгу заявлял, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя.

Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.