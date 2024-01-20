МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. В 2024 году президент России Владимир Путин может сломить единство Запада, прогнозирует Bloomberg. Путин лишит британцев самого ценного, пишет СМИ

"После года конфликта нам казалось, что Путин, наконец, получит в своей стране ослабленную и униженную нацию, — говорится в материале агентства. — Но вот мы входим в третий год боевой активности — и у Путина снова есть шанс сломить единство государств Запада".

Украинский конфликт, как считают авторы статьи, "раскрывал силу и единство свободного западного мира" и "немощь его врагов", однако западные политики ошиблись, и после конфронтации России и Украины им остается лишь "мрачное наследие".

Российское руководство заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ в последние годы. Североатлантический альянс расширяет инициативы, называя это "сдерживанием российской агрессии". Руководство России неоднократно выражало обеспокоенность в связи с наращиванием сил НАТО на континенте. Как заявляли в Кремле, Российская Федерация никому не угрожает, но не оставит без внимания потенциально опасные для ее интересов действия.