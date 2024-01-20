МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявляет о возможной войне с Россией в ближайшие годы, чтобы оправдать будущую ремилитаризацию страны, — такое мнение высказал в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. "Законченное лицемерие". Пушков высмеял вице-премьера Германии

В частности, он отметил: "Прогноз главы минобороны Германии о возможности войны с Россией через 5-8 лет не стоит списывать лишь на риторику и даже на рост финансовых запросов бундесвера и немецкого ВПК. Тут, судя по всему, дело серьезнее".

Сенатор провел параллель между нынешним днем и послевоенным временем, когда Германия стала возрождать свою армию, мотивируя это началом холодной войны и растущей угрозой со стороны Советского Союза. Сегодня, по мнению Пушкова, Германия делает ровно то же самое, оправдывая милитаризацию мнимой угрозой со стороны уже Российской Федерации.

"Через 70 лет после падения Берлина, преодолев монументальный комплекс вины за Вторую мировую войну и преступления германского нацизма, немецкая политическая нация, судя по всему, хочет вернуть себе роль самой сильной военной державы Европы", — подытоживает сенатор.

Несколько дней назад французский политик — лидер партии "Патриоты" — Флориан Филиппо заявил, что ФРГ нуждается угрозе войны с Российской Федерацией, чтобы навести страх среди собственного народа и благодаря этому избежать социального взрыва.