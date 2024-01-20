МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. На военной базе в Бахрейне столкнулись столкнулись и получили повреждения обшивки два минных тральщика ВМС Британии, сообщила газета The Mirror со ссылкой на источники.

"Корабль британских ВМС Chiddingfold стоимостью в миллионы фунтов стерлингов на заднем ходу врезался в… британский военный корабль Bangor в ходе унизительной аварии в Бахрейне", — пишет издание.

Отмечается, что Chiddingfold шел на заднем ходу и врезался в пришвартованный Bangor, оба корабля относятся к классу минных тральщиков и входят в британскую флотскую группу, развернутую в Персидском заливе и Индийском океане в рамках операции Kipion.

По факту происшествия проводится расследование на высшем уровне, которое должно установить, как "два ценных корабля" могли оказаться в подобной ситуации, сообщает The Mirror. Также отмечается, что ликвидация последствий аварии может обойтись очень дорого.

Представитель британского флота не стал раскрывать журналистам масштабы повреждений, но сообщил, что никто из членов экипажа не пострадал.