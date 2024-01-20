БРЮССЕЛЬ, 20 янв — ПРАЙМ. Некоторые лидеры стран ЕС выступает категорически против кандидатуры премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в качестве временного председателя Евросовета на случай досрочной отставки нынешнего президента Шарля Мишеля, рассказал РИА Новости депутат Европарламента от Франции и известный адвокат Жильбер Коллар. Еврокомиссия готова пойти на уступки Орбану ради помощи Киеву, пишет FT

При этом сам Коллар, по его словам, приветствовал бы временное назначение Орбана.

"Я хотел бы, чтобы к нему (Мишелю — ред.) на смену пришел Виктор Орбан, но эта кандидатура не нравится многим европейским лидерам, сформировавшим своеобразную группу для оказания давления", — рассказал евродепутат.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель, мандат которого должен завершиться 30 ноября 2024 года, заявил, что примет участие в предстоящих 6-9 июня 2024 года выборах в Европарламент и оставит нынешний пост уже летом, чтобы занять кресло евродепутата. В случае досрочного прекращения полномочий главы Евросовета и при отсутствии преемника пост временно передается премьер-министру страны, которая на тот момент будет председательствовать в Совете ЕС, то есть премьер Венгрии Орбан.

Мишеля уже подвергли критике за то, что он своим уходом даст шанс Орбану возглавить Евросовет. Некоторые евродепутаты также обвиняли его в "бегстве с тонущего корабля".

В четверг депутаты Европейского парламента в резолюции по Венгрии выразили сомнение, что эта страна может возглавить Совет ЕС в 2024 году из-за якобы "несоблюдения ею законов ЕС и его ценностей". Депутаты также высказались против возможности временной передачи поста главы Евросовета венгерскому премьеру.

Резолюцию поддержали 345 депутатов, 104 проголосовали против и 29 воздержались. Депутаты также призвали ЕС "как можно скорее найти надлежащие решения для смягчения этих рисков", в противном случае пригрозили принять собственные меры.

Право на шесть месяцев возглавлять Совет ЕС переходит странам союза по очереди на основании принципа ротации. В начале 2024 года председателем Совета стала Бельгия. В начале июля председательство перейдет к Венгрии.