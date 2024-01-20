Евродепутат Коллар: в ЕС не одобряют идею председательства Орбана в Евросовете
БРЮССЕЛЬ, 20 янв — ПРАЙМ. Некоторые лидеры стран ЕС выступает категорически против кандидатуры премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в качестве временного председателя Евросовета на случай досрочной отставки нынешнего президента Шарля Мишеля, рассказал РИА Новости депутат Европарламента от Франции и известный адвокат Жильбер Коллар.
При этом сам Коллар, по его словам, приветствовал бы временное назначение Орбана.
"Я хотел бы, чтобы к нему (Мишелю — ред.) на смену пришел Виктор Орбан, но эта кандидатура не нравится многим европейским лидерам, сформировавшим своеобразную группу для оказания давления", — рассказал евродепутат.
Ранее глава Евросовета Шарль Мишель, мандат которого должен завершиться 30 ноября 2024 года, заявил, что примет участие в предстоящих 6-9 июня 2024 года выборах в Европарламент и оставит нынешний пост уже летом, чтобы занять кресло евродепутата. В случае досрочного прекращения полномочий главы Евросовета и при отсутствии преемника пост временно передается премьер-министру страны, которая на тот момент будет председательствовать в Совете ЕС, то есть премьер Венгрии Орбан.
Мишеля уже подвергли критике за то, что он своим уходом даст шанс Орбану возглавить Евросовет. Некоторые евродепутаты также обвиняли его в "бегстве с тонущего корабля".
В четверг депутаты Европейского парламента в резолюции по Венгрии выразили сомнение, что эта страна может возглавить Совет ЕС в 2024 году из-за якобы "несоблюдения ею законов ЕС и его ценностей". Депутаты также высказались против возможности временной передачи поста главы Евросовета венгерскому премьеру.
Резолюцию поддержали 345 депутатов, 104 проголосовали против и 29 воздержались. Депутаты также призвали ЕС "как можно скорее найти надлежащие решения для смягчения этих рисков", в противном случае пригрозили принять собственные меры.
Право на шесть месяцев возглавлять Совет ЕС переходит странам союза по очереди на основании принципа ротации. В начале 2024 года председателем Совета стала Бельгия. В начале июля председательство перейдет к Венгрии.
https://1prime.ru/society/20240120/842847176.html