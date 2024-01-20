МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. В 2024 году требуется создать полноценную программу приведения в порядок ЖКХ в стране, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин на Дне строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. Минстрой подготовил предложения по профилактике аварий на объектах ЖКХ

"Эта отрасль — одна из самых отсталых и проблемных в экономике страны", — подчеркнул он и добавил, что сейчас износ коммунальных сетей в РФ идет большими темпами, чем рост инвестиций в данную сферу.

"За 2024-2025 годы стоит задача этот тренд переломить", — сказал он.