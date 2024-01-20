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2024-01-20T11:38:51+03:00
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Хуснуллин отметил необходимость полноценной программы модернизации ЖКХ
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В 2024 году требуется создать полноценную программу приведения в порядок ЖКХ в стране, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин на Дне строительной отрасли и... ПРАЙМ, 20.01.2024
общество , новости, россия, модернизация жкх, марат хуснуллин
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. В 2024 году требуется создать полноценную программу приведения в порядок ЖКХ в стране, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин на Дне строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.
"Эта отрасль — одна из самых отсталых и проблемных в экономике страны", — подчеркнул он и добавил, что сейчас износ коммунальных сетей в РФ идет большими темпами, чем рост инвестиций в данную сферу.
"За 2024-2025 годы стоит задача этот тренд переломить", — сказал он.