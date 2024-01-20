БРЮССЕЛЬ, 20 янв — ПРАЙМ. Внешнеполитическая служба ЕС создала предварительную версию плана по поиску "надежного, всеобъемлющего" решения палестино-израильского конфликта, сообщило издание Euractiv. Лавров рассказал, как мирно решить палестино-израильский конфликт

Во вводной части документа отмечается, что, учитывая нынешнюю ситуацию и несмотря на очевидные трудности и неопределенности, пришло время для подготовки к всеобъемлющему израильско-палестинскому миру.

По данным издания, положения документа будут обсуждать в понедельник в ходе встречи глав МИД Евросоюза. В документе изложен ряд шагов, которые в конечном счете могут привести к установлению мира в секторе Газа, созданию независимого палестинского государства, нормализации отношений между Израилем и арабским миром и обеспечению долгосрочной безопасности в регионе.

"Нереалистично предполагать, что без активного международного участия израильтяне и палестинцы… в ближайшем будущем напрямую начнут двусторонние мирные переговоры по достижению всеобъемлющего мира", — цитирует Euractiv текст документа.

По мнению авторов документа, палестинцам потребуется политическая альтернатива ХАМАС, тогда как израильтяне должны будут проявить "политическую волю" для участия в переговорах.

Ключевую роль в рамках плана должна сыграть "подготовительная мирная конференция" с участием ЕС, США, Египта, Иордании, Саудовской Аравии, Лиги арабских государств и ООН. Предполагается, что ее участники будут находиться в постоянном контакте с властями Израиля и Палестины. При этом сектор Газа и Западный берег должны быть представлены Палестинской администрацией и Организацией освобождения Палестины, а не движением ХАМАС. Раскрыто, почему мировые бренды не покидают воюющий Израиль

У участников конференции будет год, чтобы разработать рамки мирного плана, который затем будет представлен конфликтующим сторонам и использован в качестве базы для финальных переговоров. Кроме того, в будущем плане должно быть четко указано, "какие региональные и глобальные механизмы политики и безопасности, а также другие соглашения и проекты будут доступны в день заключения сторонами мирного соглашения".

В субботу, 7 октября, Израиль подвергся беспрецедентной атаке более чем тремя тысячами ракет со стороны сектора Газа. Кроме того, сообщалось, что ХАМАС объявил о начале операции "Потоп Аль-Аксы" и после ракетных ударов проник в приграничные районы Израиля. На следующий день, 8 октября, Военно-политический кабинет Израиля ввел в действие "пункт 40" Основного закона о правительстве, что означало переход страны в состояние войны.

Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.

Российская сторона призвала Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров.

МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.