СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв — ПРАЙМ. Страны Запада не должны переступать грань в поддержке Киева, иначе это обернется для них непоправимыми последствиями, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. Обиделся на Запад. В Давосе заметили странности в поведении Зеленского

Ранее бывший верховный главнокомандующий объединенных сил НАТО в Европе генерал Филипп Бридлав заявил, что Запад обязан помочь Украине и предоставить возможность нанесения ударов по Крыму, после чего "Россия будет вынуждена переосмыслить свою позицию". Бридлав также призвал наносить удары по полуострову всем оружием и уничтожать российские войска по частям. Его слова приводит издание Hill.

"Бридлав, видимо, уже не в состоянии осознать реальность, потому и бывший. Но те, кто действительно принимает решения от имени стран Запада, должны ощущать грань в поддержке Украины и стараться ее не переступать. Это в их же интересах. В противном случае это обернется для них непоправимыми последствиями", — заявил Константинов РИА Новости.

Он отметил, что поддержка киевского режима очень дорого обойдется странам Запада, и, прежде всего, приведет к снижению их обороноспособности.

"Если все дать Украине, у Запада на свою оборону ничего не останется. И когда Украина кончится, а она стремительно к этому моменту приближается, они останутся голенькими перед нарастившей военные мускулы Россией", — сказал глава парламента.

Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.

Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.