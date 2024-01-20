МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Общее число аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства в стране в текущем отопительном сезоне находится на том же уровне, что и годом ранее, заявил РИА Недвижимость замглавы Минстроя Алексей Ересько. Хуснуллин отметил необходимость полноценной программы модернизации ЖКХ

"Событие, произошедшее в Московской области, очень повлияло на восприятие общей картины и заставило думать, что в этом году отопительный период проходит очень плохо. На самом деле мы фиксируем все аварии и инциденты, которые проходят в стране, в системе мониторинга коммунальных аварий и видим, что значительного увеличения нет. Примерно мы находимся на том же уровне, что был и в прошлом году", — сказал он в кулуарах выставки-форума "Россия".

По его мнению, нельзя сказать, что какие-то регионы показали значительное ухудшение показателя. "Все дело в отдельных муниципальных образованиях. Например, по всей Московской области показатель не хуже, чем в прошлом году. Но подольская авария выбила общую картину совсем в негативное русло", — отметил Ересько.

Он добавил, что, согласно анализу случившегося в Подмосковье, "очень просто" избежать таких последствий для систем ЖКХ после аварии, какие были в Подольске, если соблюдать требования уже имеющихся нормативных документов.

Ересько также сообщил, что в рамках программы модернизации объектов ЖКХ сроком до 2030 года в РФ с 2025 года будут ежегодно инвестировать 150 миллиардов рублей бюджетных средств.

"Стоит задача перейти из негативного баланса в позитивный. Сейчас стареет порядка 3% сетей, а обновляется 2%. Стоит задача перейти этот порог — чтобы обновлялось больше, чем старело", — пояснил он и добавил, что, кроме бюджетных денег, в рамках программы будет и привлечение средств частных инвесторов.