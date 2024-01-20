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Песков прокомментировал сообщения о возможном визите Путина в Турцию
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Кремль после публикаций в турецких СМИ о визите президента России Владимира Путина в страну сообщил, что своевременно даст знать о поездке российского лидера. Ранее издание... ПРАЙМ, 20.01.2024
общество , новости, россия, турция, владимир путин, дмитрий песков
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Кремль после публикаций в турецких СМИ о визите президента России Владимира Путина в страну сообщил, что своевременно даст знать о поездке российского лидера.
Ранее издание Türkiye со ссылкой на источники сообщило в субботу, что Анкара ждет приезда Путина 12 февраля.
Представитель администрации президента Турции Редепа Тайипа Эрдогана в разговоре с РИА Новости заявил об отсутствии информации о визите Путина в эту дату, отметив, что сроки согласовываются по дипломатическим каналам.
"Мы сообщим своевременно!", — заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.