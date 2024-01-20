МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Кремль после публикаций в турецких СМИ о визите президента России Владимира Путина в страну сообщил, что своевременно даст знать о поездке российского лидера. "Прекрасно сказано, господин Путин". В Турции поддержали позицию России

Ранее издание Türkiye со ссылкой на источники сообщило в субботу, что Анкара ждет приезда Путина 12 февраля.

Представитель администрации президента Турции Редепа Тайипа Эрдогана в разговоре с РИА Новости заявил об отсутствии информации о визите Путина в эту дату, отметив, что сроки согласовываются по дипломатическим каналам.

"Мы сообщим своевременно!", — заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.