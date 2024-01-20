МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. На данный момент Минстрой разрабатывает возможные изменения, которые можно будет внести в законодательство по подготовке к отопительному сезону, заявил РИА Недвижимость замглавы Минстроя Алексей Ересько в кулуарах выставки-форума "Россия" на ВДНХ. В Минстрое ответили на вопрос о готовности обсуждать льготную ипотеку

Он подчеркнул, что во время происшествий на объектах ЖКХ большую роль играет "слаженная работа".

Ересько отметил, что аварии в стране доказали необходимость изменений — как Жилищного кодекса и закона о теплоснабжении, так и постановлений правительства и ведомственных приказов.

"Создана рабочая группа с участием Минэнерго, Ростехнадзора, профильного комитета Госдумы. Пытаемся выдать взвешенные предложения, чтобы они максимально оптимизировали подготовку к отопительному периоду", — сообщил Ересько.

Изменения коснуться зоны ответственности регионов и муниципалитетов при подготовке к осенне-зимнему периоду и устранению последствий инцидентов.

Документы, предварительно, должны обновить к середине года.

Ранее на фоне холодов в ряде российских регионов, включая Подмосковье, произошли коммунальные аварии. Некоторые из них, например, как в Подольске, получили широкий резонанс. На это фоне стало известно, что комитет Госдумы проведет анализ состояния объектов ЖКХ в регионах.