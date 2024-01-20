Минстрой разрабатывает предложения по оптимизации подготовки отопления к зиме
МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. На данный момент Минстрой разрабатывает возможные изменения, которые можно будет внести в законодательство по подготовке к отопительному сезону, заявил РИА Недвижимость замглавы Минстроя Алексей Ересько в кулуарах выставки-форума "Россия" на ВДНХ.
Он подчеркнул, что во время происшествий на объектах ЖКХ большую роль играет "слаженная работа".
Ересько отметил, что аварии в стране доказали необходимость изменений — как Жилищного кодекса и закона о теплоснабжении, так и постановлений правительства и ведомственных приказов.
"Создана рабочая группа с участием Минэнерго, Ростехнадзора, профильного комитета Госдумы. Пытаемся выдать взвешенные предложения, чтобы они максимально оптимизировали подготовку к отопительному периоду", — сообщил Ересько.
Изменения коснуться зоны ответственности регионов и муниципалитетов при подготовке к осенне-зимнему периоду и устранению последствий инцидентов.
Документы, предварительно, должны обновить к середине года.
Ранее на фоне холодов в ряде российских регионов, включая Подмосковье, произошли коммунальные аварии. Некоторые из них, например, как в Подольске, получили широкий резонанс. На это фоне стало известно, что комитет Госдумы проведет анализ состояния объектов ЖКХ в регионах.
https://1prime.ru/society/20240120/842848147.html