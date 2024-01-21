МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины начали использовать новую стратегию, рассказал в материале для издания Bild обозреватель Юлиан Репке. Белгородский губернатор сообщил об атаке дрона ВСУ на приграничное село

Как сообщается в публикации, Вооруженные силы Украины с чисто военных целей переключаются на удары по российской инфраструктуре, обслуживающей и гражданское население, и оборонно-промышленный комплекс. Для этих целей украинцы, по словам Репке, за несколько месяцев успешно переоборудовали иностранные боеприпасы в собственные беспилотники-камикадзе.

При этом обозреватель подчеркивает, что Украина меняет тактику в связи с ослаблением поддержки со стороны Соединенных Штатов и нехваткой живой силы. Военная и финансовая помощь Запада Украине сократилась на 90% по сравнению с 2022 годом, заключил Репке.

Командующий украинскими ВМС вице-адмирал Алексей Неижпапа ранее предлагал изменить тактику Вооруженных сил Украины с использованием беспилотников, потому что российские войска научились эффективно противодействовать украинским дронам.