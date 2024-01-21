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https://1prime.ru/society/20240121/842849183.html
В Германии узнали о новой стратегии украинской армии
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Вооруженные силы Украины начали использовать новую стратегию, рассказал в материале для издания Bild обозреватель Юлиан Репке. Как сообщается в публикации, Вооруженные силы... ПРАЙМ, 21.01.2024
новости, общество , германия, украина, стратегия, бпла, инфраструктура
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины начали использовать новую стратегию, рассказал в материале для издания Bild обозреватель Юлиан Репке.
Как сообщается в публикации, Вооруженные силы Украины с чисто военных целей переключаются на удары по российской инфраструктуре, обслуживающей и гражданское население, и оборонно-промышленный комплекс. Для этих целей украинцы, по словам Репке, за несколько месяцев успешно переоборудовали иностранные боеприпасы в собственные беспилотники-камикадзе.
При этом обозреватель подчеркивает, что Украина меняет тактику в связи с ослаблением поддержки со стороны Соединенных Штатов и нехваткой живой силы. Военная и финансовая помощь Запада Украине сократилась на 90% по сравнению с 2022 годом, заключил Репке.
Командующий украинскими ВМС вице-адмирал Алексей Неижпапа ранее предлагал изменить тактику Вооруженных сил Украины с использованием беспилотников, потому что российские войска научились эффективно противодействовать украинским дронам.